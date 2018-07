Tour de France: Quintana szakaszgyőztes, Sagan bukott!

Bagneres-de-Luchonban különleges rajttal vágott neki a mezőny a Saint-Lary-Soulanig tartó, mindössze 65 kilométernek: az összetett első tíz versenyzőjét a gyorsaságimotoros-világbajnokságéhoz hasonlatos rajtrácsra állították fel, s utánuk is a helyezésük alapján indulhattak el a kerekesek a zöld lámpa felvillanásakor.

Néhányan azonnal megszöktek, míg a főmezőny élére - a viadalon megszokott módon - a sárga trikós Thomas és a címvédő Chris Froome csapata, a Sky állt. Két első kategóriás hegy után következett a záró, kiemelt kategóriás emelkedő, addig az esélyesek csoportja együtt tekert. Ekkor a kolumbiai Quintana támadott, s előbb sorra utolérte a szökevényeket, majd le is rázta őket, így 2013 után másodszor ünnepelhetett szakaszgyőzelmet a Touron.

Az utolsó hegyen több támadás rostálta meg az összetett esélyesek csoportját, amely végül kettészakadt: Thomas a hegyi befutónál lehajrázta Primoz Roglicot és a közvetlen riválisává előlépett Tom Dumoulint, míg csapat- és honfitársa, Froome előtt 48 másodperccel növelte a különbséget.

