Tovább terjed a kanyaró, újabb középkorú férfi fertőződött meg

2017 decemberében négy kanyarós esetet regisztrált a Pozsony megyében a Regionális Közegészségügyi Hivatal, két nőnél (egyik 41, másik 43 éves) és két férfinél (35 és 39 éves). Az ötödik eset a napokban került nyilvánosságra, szintén Pozsonyban fertőződött meg egy 45 éves nő.

Az újabb fertőzésről a pozsonyi Regionális Közegészségügyi Hivatal számolt be a Facebookon. A mostani a legidősebb fertőzött, akit január 2-án vittek be a pozsonyi infektológiai klinikára.

Közölték azt is, hogy a betegség terjedésének elkerülése érdekében elkülönítették a betegeket, az előző öt pedig már elhagyhatta a kórházat.

A kanyaró az egyik legsúlyosabb gyermekbetegség, a tünetei alapján azonosítható. A betegség erősen fertőző, a vírus a levegőben is terjed. A vírus a beteg ember váladékaival ürül. A fertőződés után 9–11 nap múlva hirtelen fellépő nátha, láz, köhögés és kötőhártya-gyulladás jelentkezik, valamint a szájüregi nyálkahártyán cseresznyepiros foltok, az úgynevezett Koplik-foltok jelennek meg. Később kiütések alakulnak ki a bőrön, egyúttal a láz csökken. Súlyos komplikációkkal is járhat, elsősorban légúti, tüdő- vagy a központi idegrendszeri gyulladással, végeredményben pedig halálos is lehet.

Az országos tiszti főorvos, Ján Mikas emlékeztet rá, hogy a leghatékonyabb védekezés ellene az oltás, ezért minden szülőnek azt tanácsolja, akinem oltatta be a gyermekét, hogy vegye fel a kapcsolatot az orvosával.

Szlovákiában kötelező a kanyaró elleni oltás. Első alkalommal a 15. és a 18 hónap között kell beoltatni, majd ezt a 11. évben megismétlik.

(SME)