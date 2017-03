Trágyával tiltakoznak a képzőművész kiállítása ellen

"Hirst egyike az álképzőművészeknek, akik - mint az osztrák Herrmann Nitsch - állatok kihasználásával érték el elillanó sikerüket" - hangsúlyozta a Centopercentoanimalisti állatvédő szervezet közleményében.

A tiltakozók azzal vádolták a brit képzőművészt, hogy installációihoz kitömött állatokat használ fel, amelyeket ő maga öl meg. "Hirst a legrosszabb emberi érzéseket fogalmazza meg. Művészetről nincs szó esetében" - fogalmaztak az állatvédők, akik nem zárták ki, hogy a kiállítás megnyitására újabb tiltakozóakciókat szerveznek.

Damien Hirst a kortárs angol képzőművészet különc alakja, aki botrányos műveiről és kijelentéseiről híres. Számos kiállítása foglalkozott az élet és a halál kérdéseivel, installációi megjelenítettek formaldehidoldatba helyezett kitömött tigriscápát, félbevágott tehenet vagy aranyozott mamutcsontvázat.

Egyik leghíresebb műve, az 1991-ben készült Physical Impossibility of Death in the Mind of Something Living (A halál fizika képtelensége egy élő tudatában) című alkotás, a formaldehiddel töltött tartályban lebegő tigriscápa 2004-ben 6,5 millió fontért kelt el.



Az 51 éves Hirst Nagy-Britannia leggazdagabb képzőművésze, vagyona 215 millió font a The Sunday Times szerint.

(MTI)