Trump: Az Egyesült Államok felkészült a válaszcsapásra Észak-Korea ellen

"Teljesen készen állnak a katonai megoldások, csőre töltöttünk arra az esetre, ha Észak-Korea nem bölcsen cselekszik. Remélhetőleg Kim Dzsong Un más utat választ" - írta a közösségi portálon az amerikai elnök.

Military solutions are now fully in place,locked and loaded,should North Korea act unwisely. Hopefully Kim Jong Un will find another path!