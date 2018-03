Trump a demokratákat okolja a gyerekként bevándoroltakért

Az elnök Twitter-bejegyzésben ostorozta a demokratákat, akik szerinte "sehol sincsenek a DACA-ügyben". Majd hozzátette: "mi készen állunk a megállapodásra".

Március 5-én, hétfőn járt le az a határidő, amelyet tavaly szabott meg Trump a Késleltetett Cselekvés a Gyermekkorban Érkezettekért (DACA) elnevezésű program megszüntetésére, és a kitoloncolás fenyegetésével szemben a DACA védelmét élvező fiatalok helyzetének újfajta rendezésére.

A republikánus amerikai elnök nem sokkal tavalyi hivatalba lépése után jelentette be, hogy megszünteti a DACA-programot, ugyanakkor arra szólította fel a washingtoni kongresszust, hogy hat hónap alatt egy átfogó bevándorlási reform részeként rendezze a fiatal nemzedékek sorsát. A rendezés feltételül szabta azonban az amerikai-mexikói határon építendő fal finanszírozását és az amerikai bevándorlási rendszer egészének alapvető és átfogó átalakítását is. A DACA-program, amelyet még Barack Obama előző elnök hívott életre 2015-ben, azokat a közbeszédben álmodozóknak nevezett fiatalokat védi a kitoloncolástól, akik illegális bevándorló szüleikkel, még kicsiny gyermekként kerültek az Egyesült Államokba, s akik már új hazájukban nőttek fel, tanultak és vállaltak munkát.

Donald Trump - miután tavaly bejelentette a DACA megszüntetését - az elmúlt hetekben többször is megpendítette, hogy elképzelhetőnek tartja az "álmodozók" amerikai állampolgársághoz juttatását is. A múlt szombaton egy Washingtonban fontos közéleti eseménynek számító sajtó-gálaesten egyenesen így fogalmazott: "Szeretem az álmodozókat. Tényleg azt hiszem, hogy a republikánusok meg akarják oldani a problémát, jobban és gyorsabban mint a demokraták. Vagyis mindannyian dolgozunk ezen, s remélem, történik is valami."

A mintegy 700 ezer fiatal érintő DACA-program egyelőre érvényben van, részben azért, mert több bíróságon korábban megtámadták a felfüggesztéséről szóló elnöki döntést.

Sarah Huckabee Sanders,a Fehér Ház szóvivője mind a republikánusokat, mind a demokratákat felelőssé tette a megállapodás elmaradásáért. "Szörnyű, hogy a kongresszus kudarcot vallott" - fogalmazott.

(MTI)