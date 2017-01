Trump élesen bírálta a beiktatását "bojkottáló" polgárjogi aktivistát

Trump szombaton a Twitteren azt írta, hogy a demokrata párti képviselő "inkább azzal foglalkozzon, hogy több időt töltsön választókerületének megsegítésével és javításával, amely borzalmas állapotban van és szinte szétesik (nem is említve a bűnfertőzöttségét), mintsem hamis állításokkal panaszkodjon az elnökválasztási eredményekről".

Trump és az afroamerikai képviselő közötti viszály az idén vasárnapra eső Martin Luther King Nap - az amerikai polgárjogi mozgalom jelképpé vált vezetőjének tiszteletére tartott nemzeti ünnep - kapcsán, illetve az első feketebőrű amerikai elnök, Barack Obama távozása előtt néhány nappal éleződött ki.

Lewis a fekete polgárjogi mozgalom egyik kiemelkedő alakjának számít. Georgiai választási körzetében, amely Atlanta térségét is magába foglalja, jelentős az afroamerikai lakosság aránya.

A 16-szor újraválasztott kongresszusi képviselő pénteken jelentette be, hogy nem vesz részt a megválasztott republikánus elnök január 20-i beiktatásán a washingtoni Capitoliumon. Három évtizede, amióta bekerült kongresszusba, nem hagyott ki ilyen eseményt - tette hozzá.

Az NBC vasárnap adásba kerülő, Meet the press című műsorában John Lewis azt mondta, hogy hisz a megbocsátásban és az együttműködésben, de ez most nehéz lesz, mivel nem tartja legitimnek a megválasztott elnököt. "Úgy gondolom, az oroszok működtek közre, hogy ezt az embert megválasszák. Egyben segítettek tönkretenni Hillary Clinton (demokrata párti) elnökjelölt kampányát" - hangsúlyozta.

Az amerikai hírszerzés korábban azt állította, hogy Oroszország Trump győzelme érdekében befolyásolta az elnökválasztást. Miután hetekig visszautasította ezeket a feltételezéseket, Trump végül elismerte, hogy Oroszország valószínűleg belekeveredhetett az amerikai választási folyamatba. Ugyanakkor leszögezte: a voksolás eredményére ennek nem volt semmi kihatása.

Péntek este hét másik demokrata párti képviselő is bejelentette, hogy nem megy el Trump január 20-i beiktatási ünnepségére.

Szombaton az amerikai fővárosban megkezdődtek a Trump beiktatása elleni tüntetések. A polgárjogi mozgalmak tiltakozó akciójára 25 ezer embert várnak.

A "We shall not be moved" (Nem tántorodunk meg) nevű tüntetést a szervezők szerint "Martin Luther King álmának védelmére" és "Barack Obama elnök örökségének megőrzésére" tartják meg, valamint azért, hogy így tiltakozzanak Trump muszlimokat és mexikóiakat lekezelő nyilatkozatai ellen. Demokrata párti képviselők is jelezték, hogy részt vesznek. Összesen 30 polgárjogi csoport kapott engedélyt a hatóságoktól, hogy Trump jövő hét pénteki beiktatása előtt, alatt és utána tüntessen.

MTI/para