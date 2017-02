Trump elnök nem megy el a Fehér Ház tudósítóinak hagyományos gálaestjére

Bár a többnyire sztárokat is felvonultató, műsoros gálaest még csak két hónap múlva esedékes, Trump elnök Twitter-üzenetben jóval előre közölte, hogy távol marad a rendezvénytől. Egyúttal minden résztvevőnek kellemes estét kívánt.

A bejelentés után az amerikai sajtóban megjelent reakciók mindegyike azt hangsúlyozza: az elnök egy nappal azt követően tette bejelentését, hogy a Fehér Ház pénteken néhány médiumnak - köztük a CNN hírtelevíziónak, valamint a The New York Times, a Los Angeles Times, vagy a Politico című lapoknak - nem tette lehetővé, hogy tudósítóik részt vegyenek Sean Spicer, a Fehér Ház szóvivőjének szokásos napi sajtóértekezletén. A pénteki döntés ellen mások mellett a Fehér Ház tudósítóinak szövetsége is tiltakozott.

A fehér házi tudósítók hagyományos gálavacsoráját 1921 óta rendezik meg és legutóbb Ronald Reagan elnök volt az, aki hiányzott róla, ám erről "orvosi igazolása" volt. Lőtt sebből lábadozott, nem sokkal korábban követett el ugyanis egy férfi pisztollyal merényletet ellene. Reagan betegágyáról mindazonáltal telefonon üdvözölte az egybegyűlteket.

A gálaesten, amelyen színészek részvételével mindig szórakoztató műsor is van, díjakat adnak át a legkiválóbb politikai tudósításokért. A rendezvény bevételét ösztöndíjakra, pályakezdő és fiatal újságírók támogatására fordítják.

Donald Trump bejelentése előtt a CNN és az MSNBC televíziók is jelezték, hogy az idén valószínűleg nem lesznek jelen, és két újság, a Vanity Fair meg a The New Yorker című magazinok szintén bejelentették, hogy a hagyományoktól eltérően az idén nem tartanak partikat sem a gálaest előtt, sem utána.

Jeff Mason, a fehér házi tudósítók szövetségének elnöke szombaton közleményben szögezte le, hogy az áprilisi estélyt - a távolmaradások ellenére is - megtartják.

