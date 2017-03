Trump mindent tönkretesz, szövetségi államok és nagyvárosok szállnak szembe vele

Két, egyaránt demokrata párti irányítású állam, Kalifornia és New York kormányzói közös közleményben utasították el Donald Trump döntését. Jerry Brown, Kalifornia és Andrew Cuomo, New York állam kormányzója a közleményben leszögezte: "A kormányzattal vagy nélküle, de szövetségeseinkkel a világban továbbra is kíméletlenül küzdünk majd a klímaváltozás ellen és jövőnk védelméért". A két politikus leszögezte: álláspontjuk szerint az elnöki döntés "mélységesen elhibázott és megbotránkoztatóan figyelmen kívül hagyja a tudomány alapvető megállapításait".

A közös közleményhez több szövetségi állam és város is csatlakozott. Így például Oregon, Washington, Massachusetts és Virginia kormányzói, vagy Oakland, Portland, Seattle, Chicago, Philadelphia városok polgármesterei.

Energetikai szakértők és környezetvédelmi szakemberek, sőt egyes nagyvállalatok vezetői is megkérdőjelezték az elnöki rendeletet. Az Exxon például - amelynek korábbi elnök-vezérigazgatója Rex Tillerson, jelenlegi külügyminiszter volt - felhívta Trump elnök figyelmét a döntés káros hatásaira.

A Nobel-békedíjas környezetvédelmi aktivista, Al Gore, az Egyesült Államok volt alelnöke "mélységesen elhibázottnak" minősítette és közleményben ítélte el az új elnöki rendeletet, és több amerikai környezetvédelmi szervezet is felemelte hangját.

Donald Trump kedden délután a Környezetvédelmi Hivatal (EPA) székházában írta alá a "Dekrétum az energetikai függetlenségről" címet viselő rendeletet, amellyel

eltörölte Obama 2013-ban foganatosított klímavédelmi intézkedéseit. Eltörölte például a globális felmelegedés egyik kiváltójának tartott üvegházhatású gázok kibocsátásának felső határát, feloldotta az eddig bezáratott szénerőművekre kimondott zárlatot, illetve a szövteségi szénbányák működésére vonatkozó moratóriumot, és engedélyezte a frakkolást (a hidraulikus technikával történő olajkitermelést).

