Tudják, mi történne, ha az Egyesült Államok megelőző csapást mérne Észak-Koreára?

Hagel erről a washingtoni Defense News című lapnak adott interjújában beszélt. "Nagy hazardírozás lenne arra fogadni, hogy ha akármilyen formában is, de megtámadjuk Észak-Koreát, akkor Kim Dzsong Un és az észak-koreaiak ezt nem fogják megtorolni. Én nem szeretném vállalni ezt a kockázatot" - mondta.

Az Észak-Korea elleni, más országokkal egyeztetett szankciók mellett Donald Trump kormánya ezt a stratégiát is fontolgatja annak érdekében, hogy Észak-Koreát arra kényszerítse, váljon meg nukleáris fegyvereitől és hagyjon fel ballisztikusrakéta-kísérleteivel. A stratégia támogatói szerint ez a lépés elrettenti Phenjant az újabb nukleáris és rakétatesztektől, ellenzői szerint azonban csak széleskörű háborúhoz vezet.

Chuck Hagel szerint ha katonai konfliktusig fajul a válság, az Egyesült Államok győztesen kerülne ki belőle, de aggasztónak tartja, hogy milyen is lenne az a győzelem.

"Több millió ember halna meg Dél-Koreában, amerikaiak tízezrei halnának meg" - mondta a volt védelmi miniszter. Kitért arra is, hogy az Észak- és Dél-Koreát elválasztó demilitarizált övezet mellett 30 ezer amerikai katona és más amerikai állampolgárok is vannak.

Hozzátette: "Japán valószínűleg nem keveredne ki ebből valamilyen katasztrófa nélkül". Az amerikai kormányt arra ösztökéli, hogy az észak-koreai válság diplomatikus megoldása irányába tegyen nagyobb erőfeszítéseket. "Vegyünk vissza a hangnemből, a feszültségből, vessünk véget az vagdalkozásnak és kakaskodásnak. Fogjunk munkához, és kövessük a dél-koreaiakat az északkal szembeni nyitás lehetőségeinek megtalálásában" - mondta Hagel.

A Trump-kormányzat január végén közölte, hogy az észak-koreai válság megoldásához semmilyen lépést nem zár ki, és illetékesek szerint az elnök és tanácsadói fontolgatják egy korlátozott csapás lehetőségét is. A Fehér Ház egyes szakértői szerint egy észak-koreai katonai célpontra mért célzott támadás nem okozna totális háborút, és rákényszeríthetné Kim Dzsong Un észak-korai vezetőt, hogy visszatérjen a leszerelési tárgyalásokhoz.

MTI