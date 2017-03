Tudni szeretnéd mi az eredményes cégvezetés titka?

A program vezetője és ötletgazdája az elmúlt évben többször is ellenőrizte a kiválasztott technológia hatékonyságát és több olyan szervezetet látogatott meg, amelyek az adott technológiát teljes mértékben használják. Megfigyelései szerint ezek a cégek nem küzdenek pénzügyi nehézségekkel, nem küzdenek ügyfél hiánnyal, a posztok folyamatosan fel vannak töltve és nincsenek tartozó ügyfeleik sem. Minden egyes cég, legyen szó növény- és állatkereskedésről, különböző szolgáltatókról, modern háztartási eszközök gyártóiról, plázáról vagy újság kiadóról, minden esetben megfigyelhető az adott cég történetében, hogy nagyon mély válságból jutottak el egy tökéletes rendszer működtetéséig, amelyben szinte mindennemű probléma és akadály lehetőség ki van aknázva.

Mivel alapvetően a képzéseket kizárólag a cégek problémáinak felméréséből fogják indítani, hogy azok ténylegesen a leggyakoribb szervezetfejlesztési problémákra adjon megoldást, egy olyan képzéssel rukkoltak elő, amely végig vezeti a hallgatókat azokon a szervezet fejlesztési törvényszerűségeken és technikákon, amelyek rettentő fontosnak bizonyulnak minden cég vagy szervezet sikeres működéséhez egy olyan stratégia tervező eszköz keretein belül, amely által mindennemű céljaik megvalósításához szükséges útvonalat precízen megtervezik, s ami által egy teljes, önműködő menedzsment rendszert is ki lehet építeni a cégekben.

Az eseményen a következő témákról is szó lesz:

Pontosan mi is a szervezet, hogy működik és milyen célt szolgál?

Mitől nyereséges egy cég és hogyan lehet a hatékonyságát növelni?

Milyen célokat érdemes kitűznöd és miért fontos, hogy folyamatosan legyenek elérendő céljaid?

Mire kell koncentrálnod, hogy sikeres légy?

Milyen terméket állítsunk elő ahhoz, hogy az fennakadások nélkül minél több pénzt termeljen?

Mivel tudod a céged hatékonyságát lézer pontosan, részletesen átlátni és maximalizálni a teljesitményt?

Mitől lesz motivált a céged?

Hogyan érjük el a termelési célkitűzéseket?

Milyen törvényeket kell meghoznod a cégedben?

Mi a te víziód? – Alkosd meg a víziód saját cégedről pontosan, hogy azt a jövőben precízen létre tudd hozni.

Hogyan tervezzük meg céljaink elérését?

Milyen eszközök léteznek bevételi statisztikáid növeléséhez?

Nem másodlagos tényező, hogy az esemény végén még egy olyan technológiát is be fognak mutatni, amely által pontosan be lehet határolni a bevételi statisztikákból, hogy pontosan, lépésről lépésre milyen lépéseket kell megtenni, hogy a bevétel növekedjen. Ezért érdemes az eseményre a statisztikai grafikonok társaságában érkezni, hogy azonnal elkezdhessük a bevételeink növelésén dolgozni.

A képzés április 6-án kerül megrendezésre a Therma Hotelban, jelentkezni pedig az alábbi weboldalon lehetséges: www.business-booster.net/strategiai-tervezo/

Miért fektess cégvezetőként pénzt a tanulásba?

Mások ezt mondták:

"Aki sajnálja a pénzt a tudás megszerzésére, az nem számol a tudatlanság költségeivel!"

- Ezért képződöm rendszeresen és szervezek, finanszírozok minél több tréninget a Munkatársaimnak..."

Mihályik Attila, Netfone Telecom - Mobilháló

"Hogy miért jó üzleti képzésekre járni?

Lehet valaki ács képzettség nélkül? Nem.

Gépkocsivezető? Nem. Cégvezető? Igen.

Na és melyiket könnyebb vezetni? Egy autót vagy egy céget?

Persze mindenki vezeti valahogy a cégét.

De nem mindegy, hogy hogyan."

Tóth Tamás, www.ujmedia.eu

"Amit nekem adtak az üzleti képzések az legfőképp a nézőpontváltás és az új innovatív nézetek.

Láttam olyan működő modellt és azt az utat, aminek hatására látom a különbségeket fejlődésben hol tartunk és hova fejlődhetünk más hasonló területű cégeknél."

Vincze Ambrus, www.vadesign.hu

JELENTKEZEM A KÉPZÉSRE!

(PR-cikk)