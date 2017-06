Tűzoltók segítettek a fészekből kizuhant gólyafiókának

Az Ipolysághoz tartozó Tesmagon szerdán egy kis gólyát találtak a földön annál a használaton kívüli villanyoszlopnál, amelyen a fészkük honol. A helyi tűzoltók, illetve az Állami Természetvédelmi Hivatal kirendeltségének munkatársai segítették vissza a fiókát a fészekbe.

"Az oszlop alatt találtuk, nem sérült meg. A tűzoltók létrás kocsijának bevetésével sikerült a fiókát visszajuttatni a magasba. A fészekben másik kettő egészséges kicsi is feküdt. Nem tudom, hogy eshetett ki onnan, mert még a szél sem fújt" - fejtette ki Július Záhoriec, a természetvédelmi hivatal munkatársa, aki asszisztált a cselekménynél.

Közölte azt is, hogy a helyiek már tudják mit kell tenni ilyen esetben, és most is etették a kicsi gólyát nyers hússal, míg meg nem érkezett a segítség.

(TASR)