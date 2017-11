A U2 már megint politizálni kezdett

Visszaadja dublini kitüntetését Bob Geldof zenész, tiltakozásul az ellen, hogy a rohingja népirtást eltűrő Aung Szan Szú Kji mianmari vezető is megkapta az elismerést az ír fővárostól.

Geldof szerint Aung Szan Szú Kji viselkedése megdöbbentő és szégyent hoz a városra, amely a Freedom of the City of Dublin kitüntetéssel jutalmazta korábban a mianmari vezetőt - idézte a zenészt a BBC News hétfőn.

Mianmarból több mint 600 ezer rohingjának kellett Bangladesbe menekülnie a kormányerők ENSZ által etnikai tisztogatásnak minősített katonai erőszakhulláma miatt. Szú Kji azért került a bírálatok kereszttüzébe, mert nem lépett fel a rohingják védelmében. A Nobel-békedíjjal kitüntetett mianmari vezető a konfliktusról csak szeptember közepén nyilatkozott először, türelmet kérve.

Geldof, a Live Aid alapítója közleményében elítélte Szú Kjit, és azt írta, a mianmari politikus szégyent hoz Dublinra azzal, hogy összefüggésbe hozható a várossal a kitüntetés révén.

Mint fogalmazott: nem akarja, hogy nevét bármilyen módon együtt emlegethessék a rohingják elleni népirtással kapcsolatba hozható személyével.

Szú Kjit nemzetközi vezetők és emberi jogi csoportok is elítélték, amiért nem volt hajlandó elismerni, hogy országában a muzulmán rohingják szisztematikus üldözése folyik. Az ENSZ az országban folyó összehangolt katonai akciót az etnikai tisztogatás iskolapéldájának nevezete.

Geldof zenésztársai, az U2 együttes tagjai szombaton szintén felszólították a mianmari politikust, hogy erélyesen lépjen fel a biztonsági erőkkel szemben. A zenekar honlapján megjelent közlemény szerint Szú Kji hallgatása az ügyben úgy néz ki, mintha az a történtek elfogadása volna. Az együttes a rohingják elleni erőszakot és terrort megdöbbentő atrocitásoknak nevezte, és az erőszak azonnali befejezését követelte.

A rohingjákkal szembeni katonai akciók augusztus végén kezdődtek. A katonák sok ezer embert megöltek és falvakat gyújtottak fel, a lakosságot pedig elűzték. A mianmari hadsereg ugyanakkor azt állítja, hogy csak a rohingja fegyveres erőkkel harcol, a civilekkel szembeni fellépést tagadja.

MTI