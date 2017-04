Új parkolót adtak át a nagymegyeri Corvin Mátyás lakótelepen

Amint arról korábban beszámoltunk, a nagymegyeri Corvin Mátyás Lakótelepen az új év elejétől két parkoló épül párhuzamosan. A kazánház előtt, a geotermikus kút övezetében, a régi piactéren az egyik, erről már szóltunk annak idején, de tulajdonképpen a másikról is tudósítottunk nemrégiben, amely közel a főúthoz, a lakótömbök között, a gyerekek focipályának és játszótérnek használt területén kapott helyett. Ez utóbbi parkolót adták át ma délután Lojkovič Sámuel polgármester közreműködésével, aki egy darab korlátszalag eltávolításával szimbolikusan megnyitotta az utat az autóknak, majd megköszönte mindenkinek, aki részt vett az új parkoló létrehozásában, és azt kívánta, hogy az itt lakók és valamennyi idelátogató autós erőben, egészségben használja az új létesítményt.

Egyébként még az önkormányzat 2016-os költségvetésében szerepelt mint önerőből kivitelezett beruházás, melyet végül sikerült közel 150 ezer euróból megvalósítani, tekintettel arra, hogy kivitelezője városi cég, azaz a Városi Műszaki Szolgáltató Kft. Ügyvezetőjének, Magyarics Norbertnak a szavait felidézve, ez nem kis feladatot jelentett nekik, sőt: „A parkoló építésével teljesen új terület nyílt meg számunkra, parkolót önmagában a kft.-énk soha nem csinált, illetve utat sem, ez új kihívást jelent.” És talán arra is érdemes emlékeztetni, hogy nehézséget a földmunkák során a jelentős szintkülönbségek eltüntetése okozott, valamint az, hogy először a közműhálózat számos elemét, vezetékét kellett mélyebbre helyezni, annyira fönt voltak. Kb. 2 ezer köbméter földet mozgattak meg és hordtak ki a területről, majd következett a szigetelés, megakadályozandó az olajszármazékok és egyéb káros anyagok bejutását a mélyebb rétegekbe, a talajvízbe.

A 72 férőhelyes parkoló tehát a szakemberek elmondása szerint is olyan technológiával készült, mely megfelel a mai előírásoknak. Az önkormányzat lakossági igény mentén döntött a létrehozása mellett, és az utóbbi időben már egyre gyakrabban lehetett hallani: az emberek alig várják, hogy átadják a parkolót. Nos, átadták, s ezzel enyhül valamennyire a szaporodó autók okozta helyszűkéből fakadó „sofőrgond”, egyelőre legalább a Corvin Mátyás lakótelepen.

Végül tegyük hozzá, Dunaszerdahellyel és Somorjával ellentétben Nagymegyeren továbbra is ingyenes a parkolás, s ezen egyelőre nem kíván változtatni az önkormányzat, azaz fizetőssé tenni. Ezt megerősítette Lojkovič Sámuel, mondván, parkolási rendszert kiépíteni nem egyszerű dolog, továbbá nem minden terület – ahol most autók állnak – felel meg annak a fogalomnak, hogy parkoló, ezért nem is lehetne pénzt szedni vagy vállalni a felelősséget az autókért. Tehát a közterületeken marad szabad parkolás.

(bgy)