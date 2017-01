Újabb fél perccel közelebb kerültünk a végítélethez!

Előbbre állították 30 másodperccel a végítélet óráját: az emberiség immár 2 perc 30 másodpercre van a végzetes éjféltől - jelentették be csütörtökön tudósok. 2015 óta most először állították át a híres ítéletnapi órát, ezúttal az okok között Donald Trump amerikai elnök retorikáját is megemlítették.