Újra kórházba került Törőcsik Mari

“Nem panaszkodom az egészségi állapotomról, mert félek megint az fog elterjedni, hogy haldoklom. Inkább azt mondom, hogy jól vagyok, köszönöm, csak a szokásos infúziókat adják be nekem, hogy felerősödjek. Pár havonta át kell esnem ezen és sajnos, ez az időpont most Berek Kati temetésére esett. Amint lehetőségem nyílik rá, én is lerovom majd a tiszteletemet, csak előbb jussak ki a kórházból” – nyilatkozta a Borsnak a Kossuth-díjas színésznő.

Törőcsik pár hónapja állt utoljára színpadon, azonban még eszében sincs visszatérni

