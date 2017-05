Újra központban a nagymegyeri geotermikus központ

Az eseményen – melyet az önkormányzat szervezett a beruházó Városi Lakásgazdálkodási Vállalat Kft.-vel karöltve – megjelent Sólymos László környezetvédelmi miniszter, Bernarda Gradišnik, Szlovénia pozsonyi nagykövete, Miran Jug, a 2 450 méter mély geotermikus kút fő kivitelezője, a szlovéniai, lendvai székhellyel működő Petrol Geoterm Kft. igazgatója, továbbá hazai vendégek, a pozsonyi vízgazdálkodási kutatóintézet, a geológiai intézet, valamint más tudományos, gazdasági központok, távoli és közeli cégek, önkormányzatok képviselői, akiket a moderátor szerepében Marek Trubač, a nagymegyeri születésű, korábbi köztársasági elnöki szóvivő üdvözölt az energiaközpont, hétköznapi nevén: a kazánház előtti téren.

Lojkovič Sámuel polgármester beszédében hangsúlyozta, bátor cselekedet volt az önkormányzat részéről, hogy a geotermikus kút fúrása és a fűtési rendszer felújítása, azaz a Városi Lakásgazdálkodási Vállalat Kft. 3,7 millió eurós beruházása mellett döntött.

Októbertől már a két lakótelepen 1300 lakásban, három intézményben az új furatból érkező meleg vízzel fűtenek, melyből jut a termálfürdőbe is.

Ugyanakkor köszönetet mondott a lakosságnak az együttműködésért és megértésükért, hiszen a munkálatok korántsem mindig voltak zajmentesek, és hát az utcákban is fektettek le csöveket kb. kétezer méter hosszan oda-vissza.

Ivan Bobkovič, az üzemeltető lakásgazdálkodási vállalat kft. ügyvezetője szintén köszönetet mondott a lakosoknak, a "szomszédban" lakóknak a türelmükért, melyet tavaly tanúsítottak néhány hónapon át, amíg a munkálatokkal elkészültek, noha kaptak közben hideget-meleget is bőven. "Nem volt könnyű, de sikerült" – mondta.

Sólymos László azt emelte ki, hogy Nagymegyer a negyedik város Szlovákiában, ahol termálvízzel fűtenek, tehermentesítve a környezetet a káros anyagoktól. Ezt megirigyelhetnék más városok. Szerencsés helyen élünk, víz formájában kész hőenergia van alattunk, sajnos azonban nem használjuk ki sem ezt, sem más természeti forrásokat, pedig ideje lenne, persze úgy, hogy ne károsítsuk a természetet.

Ezután Dobis Ildikó, a Városi Lakásgazdálkodási Vállalat Kft. másik ügyvezetője bemutatta a vendégeknek a teljesen felújított, új rendszert kapott hőközpontot, ahol természetesen a gázé is megtalálható úgymond tartalékként, ha szükség van rá.

Sokatmondó, hogy 2016 októbere és 2017 májusa között 275 544 euró értékben sikerült gázt megtakarítani. Tehát amióta termálvízzel fűtenek.

A beruházás banki hitelből valósult meg, a törlesztés futamideje 15 év, összege kamattal együtt évente 327 206 euró. Tervezik ugyanakkor a 80-90 Celsius-fokos, másodpercenkénti vízhozam (10 liter) megemelését 15 literre, ez további gázmegtakarítást eredményezne.

Hőmegtakarítást viszont valamennyi külső vezeték cseréje, ugyanis már több mint negyvenévesek. Erre pályázatot adtak be, reménykednek a sikerben.

A művelődési központ színháztermébe, a konferenciára gyülekeztek ezt követően a résztvevők, akiket azért is hívtak egybe, hogy mint a hőközpont tervezői, építői, alvállalkozói, beszállítói is találkozzanak, megismerkedjenek egymással, ugyanakkor valamennyien új ismereteket kapjanak, immáron a nagymegyeri tapasztalatokról is. A találkozó fogadással ért véget.

(bodnár gy.)