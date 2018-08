Ültessen epret a Nyárasdi AGROCENTRUM termékeivel!

Igen, azért van így a cím, mivel nemcsak többfajta kiváló vírusmentes szamócapalántát szerezhet be kertészetünkből, hanem az eperültetéshez szükséges komplett készletet is megvásárolhatja üzletünkben, a Nyárasdi AGROCENTRUM -ban hétfőtől péntekig reggel 8 órától délután 17 óráig, szombaton reggel 8-tól 12-ig és délután 14-től 17 óráig. Lássuk a fajtákat:

Képen: Honeoye - a mézédes

Honeoye

Az egyik legkorábbi mézédes fajta, ahogy a neve is mutatja. Hajtatásra is alkalmas, de ha fehér fátyollal takarjuk szintén előbbre hozhatjuk úgy két héttel az érését. Kitűnő friss fogyasztásra, de mélyhűtőben való tárolásra is.

Rumba

Jól bevált korai rezisztens fajta. Betegségeknek jól ellenáll. Termései csodaszép nagyok, fölöttébb mutatósak, ízletesek.

Clery

Nagyüzemekben is az egyik leggyakrabban termesztett korai szamóca. Bőséges termést hoz. Bogyói imádnivalóan édesek, illatosak, lédúsak és fantasztikusan illatosak. Hajtatásra szintén alkalmas.

Karmen

Középkorai cseh fajta. Nálunk is sikeresen termesztik, betegségeknek módfelett ellenáll. Szép nagy, vese alakú termései sötétpirosak, húsa szintén.

Senga Sengana

Szlovákiában még napjainkban is a legelterjedtebb középérésű eper. Középnagy gyümölcsei lédúsak, jellegzetes ízűek. Sok kiskertész hallani sem akar más fajtáról, csak a „Sengáról”.

Képen: Cristina - nagyon nagy bogyó, bőséges termés

Cristina®

Egy vadonatúj ígéretes olasz nemesítésű fajta. Június végén szüretelhető. Gyümölcseit csemegézni igazi kulináris élmény. Ráadásul nem túl igényes a termőhelyre, gyökérbetegségeknek cefetül ellenáll.

Aromas

Az egyik legnépszerűbb folytontermő fajtánk. Tökéletes íz-harmónia és folyamatos, gazdag termés a jellemzője. Május végétől az első fagyokig terem.

Képen: Diamante - magáért beszél

Diamante

A legnagyobb gyümölcsű folytontermő eper. Először május végén – június elején terem, majd augusztus derekától egészen a fagyokig. Kúp alakú, fényes, illatos bogyók jellemzik.

Malga

Szintén egy új olasz nemesítésű folytontermő eper. Júniustól egészen októberig szedhető. Egy tövön 1,2 kg eper is terem!

Természetesen a mézédes gyümölcsű eperpalántákon kívül mindent megtalál nálunk, ami a sikeres szamócatermesztéshez kell.

Ültetés előtti alaptrágyázáshoz MarhaJó granulált marhatrágyát – amely tényleg marhajó, mi is ezt használjuk!

Képen: MarhaJó - tényleg marha jó! Próbálja ki Ön is!

Eper alá nem szövött fekete anyagot több méretben, ültetés után eperműtrágyát, Bi-Stim természetes epertápot, epertorony – készletet, Teldor vegyszert az estleges szürkepenész ellen.

Képen: Epertorony - kis helyen sok-sok fincsi eper!

A szamóca palántákat és kiegészítőket megvásárolhatja személyesen üzletünkben, továbbá az AGROKOMPLEX kiállításon levő standunkon a kertészeti parcellák felé, de megrendelheti webáruházunkban is, s futártól házhoz küldjük Önnek.

Válasszon gazdag kínálatunkból, ültessen mézédes gyümölcsű eperpalántát, csemegézzen az első fenséges gyümölcsből családjával együtt!

(PR-cikk)