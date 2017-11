Ültessenek gazdag kínálatunkból gyümölcsfát, gyümölcsbokrot, szőlőt!

A Nyárasdi AGROCENTRUM -ban már a nyár végétől azon dolgozunk, hogy az őszi ültetés idejére minél teljesebb gyümölcsfa-, gyümölcsbokor, csemegeszőlő- és borszőlő-oltvány választékkal várjuk Önöket. Sikerült is beszereznünk olyan készletet, amelyet Pozsonytól Komáromig sehol másutt nem talál! Természetesen a megszokott megbízható minőségben és hozzáférhető árakon.

Gyümölcsfákból több, mint 100 fajta várja Önöket. Itt felsorolni őket lehetetlen, nincs is értelme, weboldalunlon viszont képet és részletes fajtaleírást is talál róluk, s ott akár rendelését is megteheti.

Képen: Több mint 100 fajta és 3000 facsemete közül választhat

Almákból az ismert választékon felül vannak rezisztens fajták, valamint alacsony alanyon Watson Jonathán, Starking, és Ontario - többek között. Újdonság a vérbelű alma (Kathy és Sonja), mindkettő rengeteg antioxidánst tartalmaz és tényleg vörös a húsa. Már régóta kaphatók nálunk oszlopos almák – a nagy érdeklődésre való tekintettel bővítettünk a választékon, van vagy 15 fajta belőle, majd mindegyik rezisztens.

Körtékből több, mint tíz fajtát kínálunk, kezdve az illatos, korai Klapp kedveltjétől a jól tárolható Lucasováig. Újdonság a Nojabraskaja, amely Moldáviából származik, simán 600-700 grammosra is megnő, nagyon jól tárolható, íze bombasztikus. Japán körtét (Hosui, Nijisseiki – jó párban ültetni őket) és többfajta oszlopos körtét is beszerezhet nálunk.

Képen: Toptaste - a legjobb fajta lekvárnak és pálinkának

Szilvákból tavasszal kevés volt a Besztercei, most van elég belőle, éppúgy, mint a Čačanská-ból és Stanley-ből. Ajánlom viszont a német nemesítésű TOP sorozat fajtáit (Topfirst, Topking, Topstar Plus és Toptaste). Szép nagy gyümölcs, betegség-ellenállóság, bőséges hozam jellemzi őket. Az utóbbi, a Toptaste szeptemberben érik, aromás, magas a cukortartalma, ideális lekvárnak és pálinkának. A Valor kanadai nemesítés, szintén ellenáll a szilvahimlőnek.

Ringlóból az Altán ringló piros, nagygyümölcsű. Húsos, sárgászöld a Zöldringló. Augusztus végén érik és nagyon bőtermő a Sárga óriásringló.

Képen: Compacta kajszi

Sárgabarackból Bálint gazda szerint is Európa egyik legjobb fajtája a Magyar legjobb (Maďarská). Pálinkának, lekvárnak is a nyerő választás. Zamatáért a barátaink is irigyelni fognak érte. A Kuresia rezisztens, ellenáll a fránya moníliának. Üzletünkben már nem újdonság a Compacta – kb. 2,5 méteresre nő. Hasonlóan alacsony a Mino, amely nagygyümölcsű, illatos. A Somo kései, sötét narancs színű, nagyon édes sárgabarack.

Őszibarackból 11, nektarinból 5 fajtát kínálunk, az egyik finomabb, mint a másik, a Dixireden kívül mindegyik magvaváló. A nagyon édes lapos barackból három fajtát is ültethet (Sandwich Gelb, Sandwich Weis, Remény).

Újdonság az önbeporzó mandula (Tuono, Robijn), valamint a meggyek királynője, az Achat, amely rezisztens a moníliával szemben, magas a cukor- és savtartalma.

Képen: Oszlopos gyümölcsfák

Cseresznyét vásárolhat nálunk jófajta mélypiros ropogósat (Katalin, Van, Hedelfingeni, Regina), önbeporzót (Lapins, Sunburst), alacsony termetűt (Carmen, Anita, Kordia, Regina) és oszloposat is (Sylvia).

A környéken csak nálunk kaphatók a "családfák" – egy fára azonos gyümölcsből három fajta van oltva, így folyamatosan lehet szedni róluk.

Képen: Buckingham Tayberry

Gyümölcsbokrokból fantasztikus a választékunk, kukkantsa meg weboldalunkat, vagy nézzen be üzletünkbe Nyárasdon!

Képen: Csemegeszőlőből több mint 30 fajta a kínálat

Csemegeszőlőből több, mint 30 fajta közül válogathat. Még márciusban konténerbe ültettük őket, gondoztuk tavasztól őszig, hogy Önnek biztos legyen az eredés, s egy évvel korábban kóstolhasson róluk.

Borászoknak a hagyományos borszőlő-fajtákon kívül rezisztens fajtákat is kínálunk – Aletta, Bianca, Medina fajtákat.

Használja ki hát a lehetőséget! Ha ültetni szeretne, látogasson el üzletünkbe, vagy webáruházunkba és ültessen több, mint háromezer facsemeténkből és bogyós növényeinkből az Ön örömére és családja egészségére!

Angyal József, AGROCENTRUM Nyárasd

(PR-cikk)