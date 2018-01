Utolsó üzletét is bezárta Szlovákiában a francia üzletlánc

Bezárta utolsó üzletét az országban a Carrefour. A pozsony-ligetfalui szupermarket volt a vállalat első üzlete az országban, 17 évvel később pedig ezt zárták be a legutolsóként, múlt héten pénteken.

A Hospodárske noviny információi szerint a Carrefour utolsó szlovákiai üzlete is végleg bezárt.



Fotó: Branislav Wáclav/Aktuality.sk

A Carrefourt üzemeltető Retail Value Stores vállalat az elmúlt négy évben hatalmas tartozásokat halmozott fel a beszállítókkal szemben. A probléma 2015-ben csúcsosodott ki, amikor a beszállítóknak elfogyott a türelme, és úgy döntöttek, visszaviszik az áruházak raktárából a termékeket.

2016 első felében még úgy tűnt, új befektetővel az élen a vállalatnak sikerül legyőznie a nehézségeket. A cégnek komoly tartozásai voltak, mégis sikerült az üzletek polcait újra megtölteni.

Tavaly azonban egymás után zárták be a szupermarketeket: Zsolnán, Nagyszombatban, és a pozsonyi Polus bevásárlóközpontban is, 2018 elején pedig a ligetfalui üzletre is sor került.



(aktuality.sk)