Üzemet létesít az Egyesült Államokban a Samsung

A Samsung Electronics Co. Ltd. több mint három évtizedes távollét után gyártóüzemet létesít az Egyesült Államokban.

A dél-karolinai Newberry megyében 380 millió dolláros beruházással épülő üzem háztartási készülékeket fog készíteni. A termelést az üzem a jövő évben kezdi meg és az évtized végéig az alkalmazottak száma eléri az ezret.

A Samsung két nappal Mun Dzse In (Moon Jae-in) dél-koreai elnök és Donald Trump amerikai elnök találkozója előtt tette meg a bejelentést.

A Samsung közleményét követően a legnagyobb dél-koreai iparszervezet is bejelentette, hogy 52 vállalat az elkövetkező öt évben 12,8 milliárd dollárt tervez invesztálni az Egyesült Államokban.

A közölt összeg tartalmazza a dél-koreai cégek már korábban bejelentett beruházási terveit. A Hyundai Motor például januárban jelentette be, hogy öt év alatt 50 százalékkal 3,1 milliárd dollárra növeli beruházásait az Egyesült Államokban. Az autógyár jelezte egyúttal szándékát is egy új termelőüzem létesítésére. Az LG Electronics Inc. elektronikai konszern pedig márciusban jelentette be, hogy Tennessee államban háztartási berendezés gyártó üzemet létesít és a 250 millió dolláros beruházással 600 munkahelyet teremt.

A Traqline piackutató vállalat szerint a Samsung 19 százalékos részesedéssel rendelkezik az Egyesült Államokban a háztartási berendezések piacán. A kilencvenes évek eleje óta azonban, mikor bezárta tévékészülék-gyártó üzemét, minden termékét külföldről hozta be az Egyesült Államokba.

A Samsung tavaly vásárolta meg a luxus háztartási berendezéseket gyártó amerikai Dacor Inc. vállalatot.

Az új üzem építése már csak azért is könnyebbséget jelent majd a Samsung számára az amerikai piacon, mert a Whirlpool Corp. panaszt emelt ellene és az LG Electronics ellen a dömpingre vonatkozó kereskedelmi szabályok megsértése miatt. A döntés az ügyben az idén szeptemberben várható.

