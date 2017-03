V4-csúcs - A közös nyilatkozat szerint kulcsfontosságú az EU egységének megőrzése

A "nagyon konkrét javaslatokat tartalmazó" nyilatkozatot a március végi római EU-csúcsértekezleten terjesztik elő - mondta Beata Szydlo.

A visegrádi országok miniszterelnökei egyetértettek abban, hogy "meg kell erősíteni az EU-ban zajló törvényhozói és politikai folyamatok demokratikus és nemzeti szintű felügyeletét". Minden együttműködési modellnek feltételeznie kell az egységes piac, a (belső határellenőrzés nélküli) schengeni övezet integritását - ismertette az elfogadott dokumentumot a lengyel kormányfő. "Nem egyezünk bele az EU-n belüli megosztásokba, mivel az egyenes utat jelent a szétváláshoz" - szögezte le, hozzátéve, hogy az EU megreformálásában az összes tagállam érdekét kell egyenlő módon kezelni, az euróövezetben bekövetkezendő változások pedig "nem eredményezhetnek tartós töréseket" a közösségen belül.

Magyarország teljes egészében és lelkesen támogatja a dokumentumot - mondta Orbán Viktor a sajtóértekezleten. A miniszterelnök lengyel, a szlovák és a cseh kormányfővel folytatott egyeztetés után kiemelte: épp ideje volt, hogy a visegrádi csoport elfogadjon egy ilyen dokumentumot.

Orbán Viktor a találkozó másik témáját, az eltérő európai élelmiszerminőséget illetően közölte: az ügyben kettős mérce érvényesül az Európai Unió piacán. Ebből a szempontból másodrendűeknek minősülnek Közép-Európa állampolgárai - fogalmazott. A V4 kezdeményező szerepet akar játszani abban, hogy olyan szabályozást alakíthassanak ki, amely megakadályozza a kettős mércét ezen a területen - jelentette ki.

Orbán Viktor kérdésre válaszolva elmondta: Európában vita folyik a kontinentális Európa jövőjéről, az egyensúlyt a nemzetállamok és az uniós intézmények között nem szabad megbontani, bár ilyen veszélyek fenyegetnek, az elmúlt években is volt folyamatos, "lopakodó hatáskörelvonás" a nemzetállamoktól, de ez rossz gyakorlat, meg kell állítani. Az olyan fontos kérdésekről, mint az energiaár-szabályozás, a migránskérdés szabályozása, az önálló adórendszer, valamint a munkahelyteremtő politika eszközei nem mondhatunk le - vélekedett.

A magyar kormányfő kijelentette, hogy az unióban mindig is voltak belső viták, ezután is lesznek, de a nemzeti érdekek mellett ki kell állni. Magyarország eddig ezt tette és ezután is ezt teszi, és ebben a megértő társakra talált a V4-ben - tette hozzá.

Bohuslav Sobotka cseh miniszterelnök rendkívül fontosnak minősítette, hogy a négy visegrádi ország meg tudott egyezni egy Európa jövőjét érintő közös nyilatkozatban.

Folytatni kell az európai együttműködést, az EU-nak a jövőben is meg kell őriznie az eddigi értékeket, és kiemelten kell kezelnie a közös piacot, a szabad mozgást - mondta, és külön hangsúlyozta, hogy "az eddiginél jobban kell biztosítani a (belső határellenőrzés nélküli) schengeni övezet határainak, különösen a szövetség külső határainak a védelmét.

Sobotka szerint meg kell oldani az élelmiszerek egységes minőségének kérdését is, mert Csehország számára elfogadhatatlan, hogy a nemzetközi cégek ugyanazokat az élelmiszereket más minőségben forgalmazzák Nyugaton, mint Keleten.

"Elfogadhatatlan, hogy létezzen első osztályú, és másodosztályú élelmiszerpiac. Ebben nem alkuszunk. Követeljük, hogy az Európai Bizottság fogadjon el olyan komplett törvénymódosító intézkedéscsomagot, amely orvosolná ezt a problémát" - hangsúlyozta a cseh kormányfő.

Robert Fico is szenvedélyesen bírálta a problémát. Mint mondta, a kettős élelmiszerminőség gyakorlata egyértelmű csalás, és ha az Európai Unió nem tesz a helyzet megváltoztatásáért, Szlovákia európai polgári kezdeményezést indítványoz az ügyben. Egyúttal felszólította az Európai Parlamentet, hogy vizsgálja meg az ügyet. Fico hangsúlyozta: a kettős élelmiszerminőség nem műszaki kérdés, hanem veszélyes politikai üzenet és az Európai Unió alapelvét érinti, abban a tekintetben, hogy "vagy mindenki egyenlő, vagy kölcsönösen átverjük egymást".

"Ne mondják nekünk - ezen repülőgép V4-es utasainak - azt, hogy az első osztályon ülünk, amikor a lehető legfapadosabb járaton utazunk" - fogalmazott a szlovák miniszterelnök.

Robert Fico a sajtótájékoztatón méltatta a visegrádi négyek "példaértékű" együttműködését. Korábbi kijelentését megismételve hangsúlyozta: a V4-es együttműködésben az utóbbi időben jelentős minőségi javulás állt be, olyannyira, hogy példa lehet az egész EU számára.

Szólt Fico a római szerződés évfordulója alkalmából március végére tervezett uniós csúcsról is. Úgy vélekedett, hogy annak előkészületei siralmas állapotot mutatnak, és félő, hogy az ott elfogadandó közös állásfoglalás ismét nem Európa víziója lesz, hanem olyan egyéni, tagállami érdekek gyűjteménye, amely "ma senkinek sem segíthet".

(MTI)