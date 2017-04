Vadászat itthon és Afrikában

A Duna Menti Múzeum március végén, április elején rendezte meg a Vadásztrófeák 2016 Dél-Szlovákia vadászható vadjai című kiállítást. Az Élet a szavannákon Afrika, a lenyűgöző kontinens élővilága elnevezésű hosszútávú bemutató pedig decemberig tekinthető meg. E két kiállítást látogatták meg az ógyallai speciális iskola tanulói 2017. március 31-én., hogy a természet tudományi tantárgyakból eddig megszerzett tudásukat tovább bővítsék, új ismereteket szerezzenek.

A meleg napsütésben a lelkes csoport izgatottan várta a belépést a múzeum épületébe, hisz többségük még sosem járt ilyen helyen, így számukra ez a csodák helye volt. A múzeum pedagógusa, Jančár Mónika a bejáratnál köszöntötte a tanulókat. Röviden ismertette velük mit is fognak látni, mire kell vigyázni, s kérte a sok lelkes nebulót, hogy bátran kérdezzenek. Ezután kezdetét vette a tárlatvezetés. A rengeteg trófea elbűvölte a fiúkat, hisz a vadászösztön ősidőktől ott rejtőzik minden ,, legényben“. A lányok is elvarázsolva szemlélték az agancsokat, a kisebb vagy nagyobb koponyákat. Számos kérdés elhangzott, amire a tárlatot vezető pedagógus türelmesen, a gyerekek számára érthetően válaszolt. Néhányan arról érdeklődtek, hogy kik hozták a sok „csontot“ a múzeumba, páran az őzekről akartak hallani. A rengeteg trófea közt sétálva suttogva vitatták az agancsok nagyságát, vagy a róka „cukiságát“.

A trófeák megtekintése után következett az új csoda, az Afrika tematikájú rész. Itt igazán lázba jöttek a gyerekek a rengeteg színes, érdekes látnivalótól. Afrika eddig számukra egy szó volt, igazán nem ismerték az állatvilágát, a szavannáról sem sokat tudtak. Persze, elképzelésük volt, de konkrét tényeket, érdekességeket most tanulhattak meg. Amint megpillantották a rengeteg kitömött állatot, csodálkozó jé, jú, nini, azanya kifejezések hagyták el a sok esetben tátott szájakat. Néhányan felkiáltottak: Ott a Pumba, amott meg az a Simba. De hol lehet Timon? No rögvest zúdultak a kérdések a vezető felé. Volt aki az oroszlán étkezéséről akart többet tudni, volt, akit a madarak élete érdekelt, de a krokodil is felkeltette a figyelmet. Jančár Mónika elmesélte a hallgatóságnak, hogy a bébi krokodilok tojásból kelnek ki. Ez bizony alaposan meglepte a gyerekeket. A kisebb méretű, kitömött állatokat meg is simogathatták, a nagyokat szinte testközelből tanulmányozhatták. Az oroszlánhoz, zebrához, majmokhoz, antilopokhoz közel kerülve alaposan megszemlélhették a szőrüket, színvilágukat, ami segít a rejtőzködésben, testfelépítésüket, kivillanó fogaikat, lábuk nyomát is hosszasan tanulmányozták, sokan fotókat is készítettek. Az orrszarvú mérete miatt váltott ki csodálkozást. A megfigyeléseknek bizony rövidesen hasznát is vették, mert a következő részben múzeumpedagógiai foglalkozás zajlott. A gyerekek a látottak, hallottak alapján dolgozták fel a megszerzett információkat. A foglalkozás legelején kérdezz-feleleket játszottak, s kiderült, mennyi mindent sikerült megjegyezniük Majd előre elkészitett apró gipszfigurákat színeztek ki, ügyelve arra, hogy a zebra ne legyen zöld, a viziló ne legyen lila. Mindenki megtanulta, hogy a zebra fehér és fekete csíkos, négy lába van és patás. Vagy fekete és fehér? Ezen még az iskolába visszatérve is vitatkoztak. Nyomolvasás is volt, az állatok nyomát kellett összekötni a megfelelő képpel. Ez is izgalmas volt, emlékeket felidézve tudni kellett, hogy a zebra nyoma vagy az oroszlán talpa milyen volt a kiállítási részen. Előkerült a puzzle is, kinyírni a darabokat és megfelelő módon összeragasztani bizony nem mindenkinek sikerült elsőre. Volt aki a nagy igyekezetében lenyesett az ollóval egy agancsot vagy lábat, de a segítségnek köszönhetően a második nekirugaszkodásnak minden a helyére került. Mindenki sikeres volt, minden figura megfelelően lett kiszínezve, a darabokból összeálltak az állatok, a nyomok is megtalálták a lábakat. A foglalkozás során elkészített dolgokat egymásnak mutogatták, dicsekedve saját ügyességükkel. A sok figura végül a táskákba került, hogy visszatérve az iskolába az ott maradottaknak is meg tudják mutatni. Nagy örömmel meséltek az élményekről, s amikor egy-egy társuk hitetlenkededett, előkapták a zsebből a telefont, s bizonyítékul mutatták a rengeteg fotót.

A múzeumlátogatás nagyon élvezetes, sikeres volt. Bebizonyososdott, hogy a múzeumpedagógiának helye van az oktatásban, mert jó látni az ilyen tematikájú filmeket, de kézzelfogható közelségből szemlélni a dolgokat és tanulmányozni azt, amit addig csak képen láttak, mindig maradandóbb élményt biztosít.

Bathó Sylvia

pedagógus