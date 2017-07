Valóban mindenki ott volt!

A pénteki erős kezdés után szombaton este a csúcsra hágott a fesztiválhangulat Dunaszerdahelyen. Több ezren buliztak együtt a város központjában a legnagyobb magyarországi zenekarok koncertjein.

Képen: Majkáék a legnagyobb koncertekhez hasonlították a dunaszerdahelyi bulit

"Köszönjük mindenkinek, aki velünk együtt ünnepelte a Onedayfröccsfest 5. születésnapját! Fantasztikus volt a közönség" – mondta Dakó Sándor, szervező hozzátéve, hogy minden rekordot megdöntött az idei fesztivál.

Két nap alatt összesen tizenötezer ember bulizott együtt a Kowalsky Meg A Vega, Majka és Curtis, a Ladánybene 27, a Honeybeast, a Wellhello és a Band Of Streets koncertjén. Ezzel a Onedayfröccsfest újra beírta magát a felvidéki fesztiválok történetébe.

Képen: A Wellhello idén a Band Of Streets-szel együtt nyűgözte le a közönséget

A közönséget a fellépők, a zenészeket pedig a közönség nyűgözte le, Majkáék a Budapest Parkbeli nagykoncerthez hasonlították a dunaszerdahelyi bulit, ami valljuk be, nem kis elismerésnek számít.

A Wellhello szintén a top öt fesztivál közé sorolta a fröccsfestes fellépést, a srácok idén különleges csemegével is szórakoztatták a közönséget: néhány számban a Band of Streets is közreműködött, kis ízelítőt adva a tavalyi fergeteges afterparty hangulatából.

A fiúk fergeteges koncertje után rendhagyó módon a Boldog születésnapot is felcsendült, de a Onedayfröccsfest 5. születésnapi tortájának felvágásával sem ért véget a buli. A legkitartóbbak hajnalig ropták a téren.

Képen: A szülinapi torta sem hiányozhatott az 5. Onedayfröccsfestről

Igazi közösségépítő fröccsünnep volt ez, hiszen 25 ezer darab kisfröccs fogyott el a két nap alatt. Az élővételes jegyeladás is azt mutatja, hogy mindenki ott akart lenni a Onedayfröccsfesten: a Focus Music Shopban, ahol több elővételes jegyet adtak el az 5. Onedayfröccsfestre, mint a többi hazai, vagy magyarországi fesztiválra. Csak a Balaton Sound előzte meg a legnagyobb dunaszerdahelyi fesztivált.

"Jövőre is folytatjuk, és már most elárulhatom, hogy ismét valami különlegességgel is készülünk" – közölte a főszervező.

Ha már most alig várod a 6. Onedayfröccsfestet, akkor légy türelmes, februárban kiderül, kik lépnek fel a Csallóköz legnagyobb fesztiválján.

