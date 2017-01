Valóra válhat a csallóközkürti Vajda Tibike álma!

Vajda Tibike 17 évvel ezelőtt egészséges kisfiúként született, azonban rövid időn belül, a kicsi fejlődése elmaradt a kívánttól. Másfél éves korában, amikor már elkezdett beszélni, s megtette első lépéseit is, hirtelen összeesett, s azóta egyre rosszabb az állapota. Az orvosok hosszas vizsgálatok után megállapították, hogy Tibike agykéregsorvadásban szenved. A 17 éves fiú ma 90%-os fogyatékossággal rendelkezik, így édesanyja egész napos gondozására szorul. A család történetét bővebben korábbi írásunkban olvashatják.

A Vajda család hosszú évek óta minden követ megmozgat, hogy segíteni tudjon a beteg kisfiúnak. Rengeteg kérvényt megírtak már, sok vállalkozót felkerestek, kupakokat gyűjtenek, jótékonysági koncerteket szerveznek. A jelenlegi céljuk, hogy elegendő pénzt gyűjtsenek ahhoz, hogy Tibike eljuthasson egy rehabilitációs központba.

„Erre a kezelésre Tibikének évente legalább egyszer szüksége van, csak sajnos mi magunk nem tudjuk finanszírozni az ezzel járó költségeket”

- mondta Vajda Mónika, a kisfiú édesanyja.

Nemrégiben ismét meglátogattuk a családot, kíváncsiak voltunk, sikerült-e elegendő pénzt gyűjteniük ahhoz, hogy a kis Tibike álma valóra váljon. Ekkor az édesanya elmondta, hogy egyelőre sajnos nem rendelkeznek elegendő pénzzel, de hozzátette, hogy a harcot továbbra sem adják fel.

A látogatásunk után pár nappal azonban hatalmas örömben volt része a családnak. Kedden, délután öt órakor a Szent Erzsébet Főiskola képviseletében Herdics György, az egyetem dunaszerdahelyi, kihelyezett tagozatának igazgatója, Domonkos Pál tanár, Javorský Erik titkár, valamint Csomor Mária és Tóth Erik, az iskola diákjai kopogtattak ajtajukon, s

3 000 eurót adtak át a szülőknek.

A pozsonyi székhelyű Szent Erzsébet Főiskola a szlovákiai iskolai hálózatban az egyik legnagyobb magánegyetem. Az egyetem több karitatív szeretetszolgálatot is végez. „Miután a Vajda család megszólított bennünket, az iskola vezetősége úgy döntött, hogy támogatjuk a kisfiú gyógykezelését. Ez alkalomból látogattuk meg a családot. Nagyon fontosnak tartjuk, hogy ilyen módon is tudjunk valakiket támogatni, hiszen Szent Erzsébet életében is összefüggött a lélek és a test gyógyítása. Ilyen módon mi nem is csinálunk mást, mint amit a névadónktól tanultunk. Az anyagi juttatásokat, melyeket az egyetem adományoz, a tandíjból befolyt összeg nagy része képezi” - tudtuk meg Herdics Györgytől.

A család nagyon hálás, hatalmas öröm számukra, hogy ezzel a segítséggel Tibikét el tudják vinni a rehabilitációs központba, s megkaphatja a számára szükséges kezeléseket.

„Látod kisfiam, vannak még jó emberek, akik segítenek nekünk”

- fordult oda Tibikéhez édesapja.

„Nagyon boldogok vagyunk, hogy teljesülhet kisfiunk álma. Nem is tudjuk szavakba önteni, mennyire hálásak vagyunk a segítségért” - folytatta az édesanyja.

A 3 000 eurónak köszönhetően tehát Vajda Tibike júniusban részt vehet a galgóci (Hlohovec) Galgóczi Natália Rehabilitációs Központ gyógykezelésén.

(SzC)