Valósággá válhat a 13. és 14. havi fizetés, de mégis milyen áron?

Andjre Danko még márciusban beszélt erről, de akkor különösebb figyelmet nem kapott a téma. Most azonban újra szóba került, és Peter Kažimír pénzügyminiszter is támogatja, ráadásul már dolgoznak is rajta, hogyan valósíthatnák meg. Mindkettejüknek van elképzelése, a munkáltatók viszont attól tartanak, hogy politikai csatározás lesz a vége.

Kažimír a Denník N-nek nyilatkozott úgy, hogy az SNS javaslatával szemben, miszerint a jutalmazás különböző formái alakulnának át 13. és 14. fizetéssé, nincsen semmi ellenvetése. A tárcánál épp az SNS által jelölt államtitkár, Dana Meager által vezetett munkacsoport foglalkozik a konkrét javaslat kidolgozásával.

Ez az előkészítési folyamat eltarthat egy jó darabig, Kažimír szerint

a jövő évtől erre még biztosan nem kell számítani.

Az újdonságot elsősorban az jelenti, hogy a 13. és 14. havi fizetés nem lenne adó- és járulékköteles, tehát ha például a munkáltató úgy dönt, hogy például 500 vagy 1000 eurót fizet ki, akkor abból nem kellene az összeggel arányos járulékot elvezetni a szociális és egészségügyi biztosítók felé sem. Tehát akkor a teljes összeget megkapná a munkavállaló.

A spekulációkat megelőzendő azonban felső határt kapnának ezek a juttatások, az SNS pedig a héten azt javasolta, hogy ez legyen a munkavállaló bruttó havi fizetése.

Danko júniusban még azt mondta, hogy a nagy cégeket köteleznék a 13. és 14. fizetésre, és hogy a 13. fizetést mindenkinek meg kéne kapnia, aki legalább egy éve dolgozik az adott cégnél, ugyanakkor most már úgy fogalmazott, hogy a cégek eldönthetnék, megítélik-e a munkavállalóiknak.

A terv az, hogy a 13. fizetést december 15-ig utalnák, karácsony előtt, míg a 14. fizetést június 15-ig, az üdülőszezon előtt.

Danko és Kažimír is amellett áll, hogy a cégek jobb helyzetbe kerüljenek, és könnyebben ki tudják fizetni a juttatásokat, ugyanakkor azt is szeretnék, hogy a munkavállalók nettó összegben is több pénzhez jussanak. A törvényjavaslattal motiválni szeretnék a munkáltatókat, hogy a juttatásokat törvényszerűen és ne feketén fizessék ki.

A megfelelő szabályozás amiatt is fontos, hogy megelőzzék azt, hogy a munkáltató esetleg csökkentse a dolgozói fizetését, és a különbözetet fizetné ki 13. és 14. fizetésként adómentesen. Ami viszont valószínűbb, hogy a jelenleg fizetett jutalmakat vonnák egybe a cégek a 13. és 14. fizetésben, amivel pedig az állam veszítene az adóbevételen.

(SME)