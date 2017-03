Változások jöhetnek az oktatásban, a minisztérium részleteket is elárult

„Az újítás célja, hogy individuális oktatást hozzon az iskolákba, hogy a tanárok felfedjék a gyerekekben rejlő tehetséget, valamint, hogy az iskolák ne tegyenek különbséget a diákok közt“ – tájékoztatott Milan Ftáčik, a dokumentum társszerzője.

Egyes pontok már a múltban is felmerültek, így például az is, hogy a kötelező iskolalátogátás már ötéves korban megkezdődne. A dokumentum szerint olyan osztályoknak is létre kellene jönniük, ahová viselkedészavarral küzdő, hátrányos helyzetben élő, illetve fogyatékos gyerekek járhatnának. Az újításban a tanárokról sem feledkeznek meg: megfogalmazódott a tanárok pénzügyi jutalmazása is.

„Ez a dokumentum az elkövetkező tíz évre szól, emellett pedig megmutatja, milyen pénzügyi háttérre van szükségünk“ – mondta Peter Plavčan oktatásügyi miniszter.

„Irreálisnak tűnik számomra, hogy ez a dokumentum megvalósuljon. Újra csak apró igazításokról, félig elfogadott javaslatokról lesz szó. Nekik ugyanis egyértelműen garantáliuk kell, hogy amit ígértek, azt meg is valósítják“ – nyilatkozta Vladimír Crmoman, a Szlovák Pedagógusok Kezdeményezésének (ISU) tagja.

noviny.sk/para