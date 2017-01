Váratlanul lemondott Nagy-Britannia EU-nagykövete

Váratlanul lemondott tisztségéről Nagy-Britannia EU-nagykövete. Sir Ivan Rogers kedden jelentette be távozását, csaknem egy évvel megbízatásának lejárta előtt.

Sir Ivant az előző brit miniszterelnök, David Cameron nevezte ki a brüsszeli brit EU-képviselet élére 2013-ban, és a brit diplomáciában honos gyakorlat alapján négy évig, vagyis az idei év végéig maradt volna posztján.

A brit külügyminisztérium kedden megerősítette Rogers távozásának hírét, egyelőre azonban nem közölte a diplomata lemondásának okát.

Theresa May jelenlegi brit kormányfő a tervek szerint március végéig indítja el a brit EU-tagság megszűnéséhez vezető folyamatot a Lisszaboni Szerződés 50. cikkelyének aktiválásával. Ez a cikkely szabályozza a kilépés feltételeiről szóló tárgyalássorozatot, és Rogersre általános várakozások szerint kulcsszerep hárult volna a tárgyalási folyamat kezdeti szakaszában.

A Financial Times online kiadásának keddi értesülése szerint azonban az utóbbi hónapokban feszültté vált a viszony a brit EU-nagyövet és Theresa May stábjának több tagja között. A londoni gazdasági napilap forrásai szerint ennek közvetlen előzménye az a kiszivárgott értesülés volt, amely szerint Sir Ivan Rogers "zártkörű beszélgetéseken" az EU-val folytatott brit kereskedelem feltételeiről folytatandó tárgyalások rendkívüli elhúzódásának lehetőségére figyelmeztette a kormány egyes tagjait. A BBC-hez decemberben eljutott leiratok szerint Rogers a hónapokkal korábbi megbeszéléseken nem tartotta kizártnak, hogy az erről szóló tárgyalássorozat és az elért megállapodás ratifikálása az egyes tagországok törvényhozásaiban akár a 2020-as évek közepéig is eltarthat, jóllehet a Lisszaboni Szerződés 50. cikkelye kétévnyi időtávlatot határoz meg a kilépési feltételek kidolgozására.

A kiszivárogtatás után az EU-szkeptikus irányvonalú konzervatív brit lapok élesen bírálták a brit EU-képviseletet vezető diplomatát. Sir Ivan Rogers a brit EU-politika legtapasztaltabb veteránjai közé tartozik. Már az 1990-es években részt vett az unió kereskedelempolitikai irányelveinek kidolgozásában, majd Tony Blair egykori munkáspárti miniszterelnök személyi tanácsadója és titkára volt.

Fél éven belül a második magas rangú brit EU-képviselő távozik idő előtt posztjáról. Lord Jonathan Hill, a pénzügyi szolgáltatások szabályozásáért, a pénzügyi stabilitásért és a tőkepiaci unió megteremtéséért felelős biztos tisztségét töltötte be az Európai Bizottságban, de lemondott tisztségéről, miután a brit EU-tagságról június 23-án tartott népszavazáson a választók szűk, 51,9 százalékos többsége a kilépésre voksolt.

Lord Hill a távozását bejelentő tavaly nyári közleményében nem titkolta, hogy "rendkívüli csalódással" fogadta a referendum eredményét, és közölte: nem tartaná helyénvalónak, ha megtartaná EU-biztosi tisztségét, "mintha mi sem történt volna".



