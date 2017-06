Városi gyermeknap – ismét a termálfürdőben

Majdnem napra pontosan egy éve azzal kezdtük a nagymegyeri városi gyermeknapról szóló tudósításunkat, hogy az esemény helyszínén, a termálfürdő hátsó, erdő felőli, a kalandparkkal együtt nagy zöld felületeket kínáló részében talán csak a legforróbb nyári napokon lehet annyi gyereket és szülőt látni, amennyivel most találkoztunk, noha az óra még el sem ütötte a déli tizenkettőt.

Ha lehet, az idén, azaz június 3-án, szombaton, még többen voltak, látszott eleve a megtelt parkolókon, például a folyamatosan érkező autók számára az egészségügyi központ udvarát is meg kellett nyitni. Görföl Vilmos szerint – aki a városi képviselő-testület tagja, a Termál Kft. egyik ügyvezetője – mintegy 1 300-1 500 gyerek fordult meg hosszabb- rövidebb időre a színes forgatagban, a 14 éven aluliak szüleikkel természetesen. Ebbe beletartoznak azok a gyerekek is, akiknek a szülei az országos vám- és pénzügyi hatóság keretében dolgoznak, ugyanis a termálfürdő szomszédságában található egyik rehabilitációs és konferencia-központjuk, amely valamikor a Nagymegyeri Állami Gazdaság hasonló célokat szolgáló szakszervezeti üdülőtelepe volt.

Üdvözlő beszédében František Imrecze, a Pénzügyi Hatóság országos elnöke kiemelte, hogy a tavalyihoz hasonlóan ezúttal is sikeresen működtek együtt az önkormányzattal és a Termál Kft.-vel, és még az időjárás is kedvezett. Amerre nézett az ember, nagyüzem volt sátrakon kívül és a sátrak alatt. A „kommandós” bemutatók, akciójelenetek sem hiányoztak, a vámosok, pénzügyőrök például drogkereső kutyával dolgoztak, időnként lövések durrantak, sok apróság nagy ijedelmére.

Magyar, szlovák, cseh szót mindenütt egyaránt lehetett hallani. Az említett bemutató előtt, közben és után is különféle programok zajlottak párhuzamosan, az arcfestéstől, gyöngyfűzéstől a kötélhúzáson át az ügyességi játékokig sok részvevővel, többen vették birtokukba a tavasszal számos ponton megújult termálfürdő kalandot kínáló létesítményeit. A főrendezők most is ügyes, tettrekész partnerekre találtak az óvodákban, iskolákban, helyi civil, illetve társadalmi szervezetekben.

A gyermeknap befejezése után kérdésünkre Görföl Vilmos rendkívül pozitívan értékelte az egész gyermeknapot, és újra kiemelte a napfényes időjárást, mely bizony a legjobban előkészített rendezvényt is tönkre tudja tenni.

(bodnár gy.)