Vásárlóerőtől függhet a minőség

Ezzel kapcsolatban Csicsai Gábor megengedhetetlennek tartja, hogy egy-egy gyártó ugyanazon termékét más minőségben kínálja a hazai vagy például a szomszédos ausztriai fogyasztók számára.

"Jelenleg nincs uniós jogi alapja annak, hogy az élelmiszerek minőségi különbségei miatt a nagyvállalatokkal szemben felléphessen bármelyik tagállam. Ezt európai szinten szükséges rendezni" – nyilatkozta a földművelésügyi államtitkár.

A tárca képviselője elvárja az Európai Bizottságtól, hogy megvizsgálja ezt a kérdést, és jogi megoldás találjon arra, hogy a gyártók ugyanazon termékét ugyanolyan minőségben kínálja a vásárlóknak Szlovákiában, Magyarországon vagy Németországban.

Simon Zsolt úgy véli, az a felháborító, hogy az osztrákok a keresetükből jóval több jó minőségű árut tudnak venni, mint a régiónkbeliek. A független képviselő szerint ha valakinek napi 5 euróból kell megoldania az étkezést, nem engedheti meg magának, hogy kiváló minőségű árut vegyen. Így az esetleges minőségbeli eltérés főként az adott ország vásárlóerejétől függ.

"Különben is - teszi hozzá a szaktárca korábbi vezetője -, ha van is minőségbeli differencia, akkor azt a régiónként eltérő ízlésbeli különbségek is magyarázzák, de a gyártó, illetve a forgalmazó a csomagoláson minden esetben köteles feltünteti a termékek pontos összetételét".

"Különböző piacra szánt élelmiszeripari termékek például tartalmazhatnak eltérő mennyiségű húst, de azt a címkén jelezni kell. Nagyobb vásárlóerővel rendelkező piacokra drágább összetételű árut kínálhat a gyártó, viszont a fogyasztó még csak nem is kell, hogy érezze az árbeli különbséget“ – véli Simon.

Hiszen egy portéka árát nem csupán annak alapanyaga határozza meg, hanem azt az adott országban érvényes díjtételek (általános forgalmi adó, útdíj, energiaár, valamint a környezetvédelmi alapba fizetendő illeték) mértéke is befolyásolja. Ezért fordulhat elő, hogy néhány termék Ausztriában még olcsóbb is, mint nálunk Szlovákiában. Simon leszögezte, ha a kormány az élelmiszerek minőségi különbségével akar foglalkozni, akkor elsősorban azzal törődjön, hogy az emberek több pénzt keressenek.

(sárp)