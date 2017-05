Vasárnap zajlik a 44. csallóközi El Clásico, a Nagyabony–Hodos derbi!

A tavalyi szezon tavaszán, kis híján napra pontosan, május 8-án Hodosban zajlott a szomszédvárak csatája, melyet a nagyabonyiak nyertek meg 2:1 arányban. Azon az összecsapáson a hazaiak hálóját Oleh Drobnyi, a vendégekét pedig Izsmán Árpád őrizte. A két jó képességű kapus ezúttal fordított szereposztásban közreműködik. Egyébként ősszel is Hodosban mérték össze a tudásukat a riválisok. Említést érdemel a derbik iránt megnyilvánult szurkolói érdeklődés: a tavaszi párharcot 800-an, az őszit 700-an izgulták végig!

Mindkét alakulat mezét légiósok is viselik. A nagyabonyiakét Drobnyi mellett még honfitársa, Yevheniy Koretskyi, valamint az iráni Reza Ghani Zadeh, a hodosiakét pedig a prágai Spartát is megjárt kameruni Clovis Guy Adiaba Bondoa, a nagyszombati Spartaknál is megfordult Joslyn Eva Kayembe, valamint az ukrán tehetség, Artur Pidruchnyi és honfitársa, Oleksandr Piven erősíti. Rajtuk kívül gazdag élvonalbeli tapasztalatokkal rendelkezik a nagyabonyiak gólfelelőse, Miklós Imre és a hodosiak két középpályása: Pavol Ďurica és Gőgh Árpád. A felsoroltakból is egyértelmű, hogy izgalmas, színvonalas összecsapásra van kilátás vasárnap délután a forduló slágerén.

Tegyük hozzá, a 16.30 órakor kezdődő párharc a két szomszédvár 44. derbijeként került a focikrónikába.

