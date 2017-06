Vb-selejtezők: Szlovákia hozta a kötelező győzelmet

A nürnbergi mérkőzésen a vb-címvédő hazaiak már az első félidőben 4-0-ra vezettek, amihez a másodikban három gólt tettek hozzá. Sandro Wagner három találattal vette ki részét a sikerből. A németek, akik ezzel továbbra is százszázalékosak, az ősszel idegenben 8-0-ra nyertek.

Megerősítette éllovas pozícióját a lengyel együttes is, amely Varsóban a románok ellen gyűjtötte be a három pontot. A vendéglátók három gólját Robert Lewandowski szerezte.



Eredmények, európai vb-selejtezők:

C csoport:

-----------

Németország-San Marino 7-0 (4-0)

Norvégia-Csehország 1-1 (0-1)

korábban:

Azerbajdzsán - Észak-Írország 0-1 (0-0)

Az állás: 1. Németország 18 pont, 2. Észak-Írország 13, 3. Csehország 9, 4. Azerbajdzsán 7, 5. Norvégia 4, 6. San Marino 0



E csoport:

-----------

Lengyelország-Románia 3-1 (1-0)

Montenegró-Örményország 4-1 (2-0)

korábban:

Kazahsztán-Dánia 1-3 (0-1)

Az állás: 1. Lengyelország 16 pont, 2. Montenegró 10 (14-7), 3. Dánia 10 (10-6), 4. Románia 6 (7-7), 5. Örményország 6 (7-14), 6. Kazahsztán 2



F csoport:

----------

Litvánia-Szlovákia 1-2 (0-1)

korábban:

Skócia-Anglia 2-2 (0-0)

Szlovénia-Málta 2-0 (1-0)

Az állás: 1. Anglia 14 pont, 2. Szlovákia 12, 3. Szlovénia 11, 4. Skócia 8, 5. Litvánia 5, 6. Málta 0

mti/para