Védelmi pénzt szedett a pozsonyi maffia Kaliňák és Počiatek vendéglőitől!

Robert Kaliňák belügy- és Ján Počiatek korábbi pénzügy-, illetve közlekedésügyi miniszter közös cége a Steam & Coffee hálózatot működteti a fővárosban. A Speciális Ügyészség szerint ettől a hálózattól is szedett védelmi pénzt a pozsonyi alvilág egyik leghírhedtebb klánja.

Kaliňákot már több alkalommal is faggatták a pozsonyi alvilághoz fűződő viszonyáról, de ő rendre tagadta, hogy bármi köze volna maffiózókhoz. Júlia Mikolášiková blogger, aki már több alvilági összefüggésre rámutatott - többek között a dunaszerdahelyi alvilág legutóbbi leleplezéseinek részleteire is - most a Legfelsőbb Bíróság egy döntéséből idézett, mely szerint Kaliňákék közös vállalkozását zsarolhatta a maffia.

A bíróság november 22-én döntött a Takáč-klánhoz köthető négy személy vizsgálati fogságának meghosszabbításáról. A maffiózók elleni perben egy bizonyos Jozef Walzer a koronatanú, aki korábban szintén klántag volt, de jelenleg együttműködik a rendőrséggel, és egykori társai ellen vall.

Tőle származhat az az információ is, miszerint az egyik vádlott,

Richard Benčič, akit Kofola néven ragoztak a pozsonyi alvilágban, valamint Henrich Szűcs zsarolhatta a Steam & Coffee valamelyik vendéglőjét. A Legfelsőbb Bíróság döntésében konkrétan az áll, hogy a két gyanúsított védelmi pénzt szedhetett az említett, valamint a Harley nevű cégtől, de nem tudni, hogy pontosan mikortól meddig.

Kaliňák ezt is tagadja, és állítja, semmit nem mondanak neki ezek a nevek. "Soha nem kerültünk szembe védelmi pénzekkel, és nem is fizettünk ilyesmit senkinek" - reagált. A Takáč-bandával való kapcsolatát szerinte kizárja az a tény, hogy a rendőrség az ő belügyminiszteri ténykedése idején vádolta meg a tagjait.

A Takáč-klán a 90-es évek közepétől tevékenykedett Pozsonyban. Az egyik ágára, melynek Benčič is az állítólagos tagja, a rendőrség idén májusban csapott le. Benčičet konkrétan az egyik legrégebbi tagként aposztrofálták, éppen ezért azzal is alátámasztották a vizsgálati fogságának meghosszabbítására benyújtott javaslatot, hogy szabadlábon befolyásolhatná a tanúkat.

A SME próbálta elérni Ján Počiateket is, de nem sikerült. A bloggernek viszont egy sms-ben annyit írt meg, hogy ostobaságnak tartja, amiket leírt.

A SME kérdezte a Speciális Ügyészséget, hogy a tanúk között szerepel-e a Steam & Coffee hálózatot üzemeltető FoRest nevű cég két társtulajdonosa, Počiatek és Kaliňák is, de erre nem kaptak választ.

Korábban több éttermet is működtettek Pozsonyban, jelenleg azonban már csak két Steam & Coffee létezik, egy a Vajnorskán, egy pedig a Mýtna utcában. Kaliňák állítja, hogy ezek irányításában semmilyen módon nem vesz részt. Mint mondta, 2002-től, amióta képviselő, aktívan nem vállalkozik.

Korábban az egyik vendéglőjük a Miletičova 23 cím alatt működött. Ugyanitt volt a székhelye egy másik pozsonyi alvilági bűnszövetkezet, a Jakšík-bandához köthető biztonsági cégnek, az A-Team Securitynek, valamint Ivan Jakšík több cégének. Az említett biztonsági cég volt az, amely őrizte a Smer pártközpontját a 2006-os választái éjszakán.

Počiatek a 90-es években társtulajdonos volt a Harley Davidson nevű cégben is, amely a másik megnevezett zsarolt társaság. A cég által működtetett vendéglátóhelyek egyikében dolgozott az a pincérnő, aki korábban anonim interjút adott a SME-nek, melyben megerősítette, hogy a Takáč-banda zsarolta őket.

"A vendéglőt Takáčék védték. Akkor lett elegem, amikor nemrég az újságban megláttam Ivo Ružič fényképét. Amennyi közös bulit megéltünk mi vele..." - fogalmazott. Az említett Ružič szintén a Takáč-banda egyik hírhedt képviselője volt.

