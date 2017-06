Véget ért a Duna Menti Tavasz — íme a díjazottak

Kiürült, elcsendesült a dunaszerdahelyi Csaplár Benedek Városi Művelődési Központ, hazautaztak a fellépők. Ám senki nem távozott üres kézzel. Az ipolysági Csillag-szórók, a galántai Kodály Zoltán suli csapatai és a komáromi Pogácsakedvelők gyűjtötték be a legtöbb díjat.

A Duna Menti Tavasz életműdíját, a Dusza István díjat ebben az évben N. Tóth Anikó, az Ipolysági Pongrácz Lajos Magyar Tanítási Nyelvű Alapiskola Csillag-szóró Gyermekszínjátszó Csoportjának rendezője vehette át a gyermekszínjátszó mozgalomban kifejtett több évtizedes áldozatkész munkájáért.

A díjazott Lipcsey György Munkácsy-díjas szobrászművész alkotását vehette át, munkásságát Gazdag József publicista méltatta. „Nekünk is van díjunk, a Dusza István-díj, amelyet idén, 2017-ben egy olyan személy kap meg, aki pedagógus is, író is, színjátszó-kört is vezet, de aki elsősorban: jó ember. És dolgos, mert a tehetsége szorgalommal társul. És halkszavú, mert a tisztaság sosem harsány” — mondta Gazdag.

Ebben az évben is kiosztásra került a Tehetségdíj, mely biztosítja a Bátkai Magyar Tanítási Nyelvű Alapiskola Huncutkák Színjátszó Csoportjának, hogy jövőre is részt vehetnek a fesztivál döntőjén.

A bábosok közül két csoport, mégpedig a felsővámosi Tikiriki Bábcsoport és a diószegi Diócska Bábcsoport bronzsávos minősítést kapott.

Ezüstsávos minősítésben részesültek a gömörfalvi Harkácsi Pimpó Bábcsoport, a feledi Meseláda Bábcsoport, a pozsonyeperjesi Ugri-Bugri Bábcsoport, a kisgéresi Mustármag Bábcsoport és a dunaszerdahelyi Gézengúzok Bábcsoportja.

Aranysávos minősítést kapott a galántai Manócska Bábcsoport Az ostoba Emelja című előadásért. Idén ők vihetik haza a gyerekzsűri díját is. Szintén arannyal térhetnek haza a komáromi Tekergők Bábcsoportjának tagjai, akik az Egy hangyányi mese előadásért érdemelték ki a díjat. Harmadikként az Ógyallai Magyar Tanítási Nyelvű Speciális Alapiskola Fityfiritty Bábcsoportja vehette át az elismerést az Elment a tyúk vándorolni című előadásukért.

A szerkesztett játékok kategóriában a Buzitai Magyar Tanítási Nyelvű Alapiskola Táncos Cipellők Színjátszó Csoportja, a Szepsi Magyar Tannyelvű Alapiskola és Gimnázium Iglice Színjátszó Csoportja, illetve a Marcelházai Magyar Tannyelvű Alapiskola Napsugár Hagyományőrző Csoportja bronzsávos minősítést kapott. Ezüstsávosok lettek a dunaszerdahelyi Új Hullám Színjátszó Csoport, a szintén hazai Fókusz Gyermekszínpad és a tornaljai Galiba Gyermekcsoport. Ez utóbbiak megkapták a zsűri különdíját is a néptánc és a színházi elemek ötvözéséért.

Aranysávval az Ipolysági Fegyverneki Ferenc Közös Igazgatású Katolikus Iskola Búzácska Hagyományőrző Csoportja vehette át.

Az ipolysági Csillag-szóró idén is a legjobb Szerkesztett játékok kategóriában

Ahogy tavaly, idén szintén az Ipolysági Pongrácz Lajos Magyar Tanítási Nyelvű Alapiskola Csillag-szóró Gyermekszínjátszó Csoportja kapta meg a gyémántsávot a Ki vagyok én? című előadásért, melyet Köteles Judit és N. Tóth Anikó rendeztek. Ők vehették át a gyerekzsűri díját, illetve a zsűri különdíját a legjobb szöveg- és dramaturgiai munkáért.

A színjátszók kategóriájában bronzsávosok lett a farkasdi Bukfenc Bábcsoport, akik színházi produkcióval érkeztek az idén. Ugyanúgy bronzsávot kapott a bélyi Csicsergő Színjátszó Csoport, a perbetei Tündérvirágok Színjátszó Csoport és a csicseri Csicseri Csacsogók Színjátszó Csoportja.

Ezüstsávosok lettek a komáromi Kisgimisz Gyermekszínpad, a nyárasdi Tekergők Színjátszó Csoportja, a tornaljai Kincskeresők, a Jánosi Csicsóka Színjátszó Csoport és a lévai Pitypang Színjátszó Csoport. A lévaiak mást is hazavihettek, mégpedig az igényes díszlet és kellék különdíját.

Aranysávos minősítésben részesültek a királyhelmeci Varázskerék Színjátszó Csoport tagjai a Minden egér szereti a sajtot című előadásukért, a hetényiek Gólyaláb Színjátszó Csoportja a Hetényi ördöghistória című előadásért, illetve a galántai Kodály Zoltán Gimnázium Színjátszó Csoportja a Pázmán lovag előadásért, melyért még ezen felül bezsebelték az ötletes látványért járó különdíjat is.

A füleki Zsibongók Gyémántsávos elismeréssel térhettek haza

A színjátszók között is, akiket már nem tudtak besorolni az aranysávosok közé, mert a legjobbak voltak, azokat gyémántsávos minősítésben részesítették. Ezt az elismerést két csoport kapta az idén, mégpedig a komáromi Pogácsakedvelők és a füleki Zsibongók. A díjjal együtt a komáromiakat javasolták az idei szlovák amatőr színházi fesztiválok fesztiválján — a Scénická Žatván — való szereplésre. Mindezzel együtt ők kapták a gyerekzsűri díját is.

A fesztivállal egy időben zajlott egy képzőművészeti kiállítás is, melynek díjazottjai:

I. kategória 1-4. évfolyam:

Szilvási Eszter (Szenczi Molnár Albert Magyar Tannyelvű Alapiskola, Szenc)

Moore Emília (Szenczi Molnár Albert Magyar Tannyelvű Alapiskola, Szenc)

Varga Klaudia (Magyar Tannyelvű Alapiskola, Bély)

Molnár József (Kazinczy Ferenc Magyar Tannyelvű Alapiskola, Tornalja)

Bertók Olivér (Munka Utcai Magyar Tannyelvű Alapiskola, Komárom)

II. kategória 5-9. évfolyam:

Holló Réka (Kazinczy Ferenc Magyar Tannyelvű Alapiskola, Tornalja)

Mag Viktória (Kazinczy Ferenc Magyar Tannyelvű Alapiskola, Tornalja)

Korpás Johanna (Szenczi Molnár Albert Magyar Tannyelvű Alapiskola, Szenc)

Šušla Szandra, Szenczi Molnár Albert Magyar Tannyelvű Alapiskola, Szenc)

Bóna Sára, Pongrácz Lajos Magyar Tannyelvű Alapiskola, Ság)

