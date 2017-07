Végre kárpótolhatják a szexrabszolgákat

Dél-Korea hivatalosan is megkezdte a volt szexrabszolgák kárpótlásáról szóló, Japánnal kötött 2015-ös egyezmény felülvizsgálatát - közölte a szöuli külügyminisztérium hétfőn.

A dél-koreai kormány egy kilenc tagból álló, külön munkacsoportot állított fel azzal a céllal, hogy maradéktalanul felderítse a megállapodás hátterét, és az áldozatok szemszögéből is megvizsgálja azt. A diplomáciai és jogi szakértőkből, valamint kormányzati tisztségviselőkből álló munkacsoportot Oh Tai Kju újságíró, az idén májusban hivatalba lépett Mun Dzsae In államfő egyik tanácsadója vezeti.

A külügyminisztérium közölte: az egység az év végéig nyilvánosságra hozza jelentését az ügyben, a kormány pedig ezt figyelembe véve dönt majd arról, hogy visszalép-e az egyezménytől.

Mun Dzsae In már elnökválasztási kampányában ígéretet tett a kétoldalú megállapodás felülvizsgálatára, amelyet széles körben bíráltak hiányosságai miatt. A kritikusok leginkább Japán hivatalos bocsánatkérésének, valamint felelőssége elismerésének hiányát kifogásolták.

A korrupciós botránya miatt tisztségéből eltávolított előző elnök, Pak Gun Hje 2015. december 28-án írta alá a megállapodást Japánnal annak érdekében, hogy lezárja a két ország kapcsolatait mérgező terhes történelmi örökséget. Az egyezmény értelmében Japán 1 milliárd jent (csaknem 3 milliárd forintot) bocsátott az újonnan létrehozott, szöuli székhelyű Megbékélés és Gyógyulás Alapítvány rendelkezésére, amely a prostitúcióra kényszerített áldozatok és hozzátartozóik kárpótlására fordítja az összeget.

Történészek becslései szerint a Koreai-félszigetet 1910-től gyarmatosító japán birodalmi hadsereg a II. világháború végéig mintegy 200 ezer nőt kényszerített arra, hogy bordélyházakban tegyen a japán katonák kedvére. A szexrabszolgák többsége koreai volt, de jószerivel a térség minden országából akadt köztük egy-egy. A dél-koreai kényszerprostituáltak közül a szöuli kormány szerint ma már csak 46-an vannak életben.

MTI