Végső búcsút vettek Carrie Fishertől és édesanyjától, Debbie Reynoldstól

A szertartást Fisher Hollywood Hills-i otthonában rendezték meg. A búcsúztatásban Fisher lánya, Billie Lourd mellett a színésznő közeli barátai, köztük Meryl Streep, Tracey Ullman és Stephen Fry is részt vettek.

Streep, aki főszerepet játszott a Fisher által írt Képeslapok a szakadékból című filmben, fehér virágokkal érkezett a búcsúztatásra. A People magazin beszámolója szerint a szertartáson Fisher kedvenc számát, a Happy Days Are Here Again című dalt adta elő, s az énekléshez mindenki csatlakozott.

A búcsúztatáson megjelent sztárok között volt Meg Ryan, Ellen Barkin, Penny Marshall, Richard Dreyfuss, Gwyneth Palrtow, valamint a Fisher lányával a Scream Queens - Gyilkos történet című tévésorozatban együtt szereplő Jamie Lee Curtis.

Lerótta tiszteletét Eric Idle angol humorista is, aki A birodalom visszavág című Star Wars-film forgatása idején kiadta a házát Fishernek. A sztár két éve egy interjúban elmesélte, hogy a színész otthonában egy éjjel együtt buliztak a Rolling Stones együttessel.

Fisher és Reynolds a múlt héten hunyt el. A 60 éves színésznő, aki Leia hercegnőt alakította a Star Wars-filmekben, december 27-én halt meg súlyos szívinfarktus után. A 84 éves Reynolds, akit a közönség az Ének az esőben című filmben szeretett meg, december 28-án, egy nappal lánya után hunyt el.

"Azt mondta, Carrie-vel akar lenni. És elment"

- mesélte Reynolds fia, Todd Fisher.

Számtalan rajongó és pályatárs gyászolja a két színésznőt. Fisher tisztelői a múlt héten egy csillagot is készítettek a sztár számára a hollywoodi hírességek sétányán. Star Wars-beli partnere, Mark Hamill és mások pedig a színésznőre emlékező, meleg szavú írásaikban idézték fel, hogy mit jelentett számukra Fisher.

A két színésznőt pénteken helyezik örök nyugalomra a Hollywood Hills-i Forest Lawn temetőben.

A Broadway színházait tömörítő szervezet bejelentette, hogy péntek este egy percre elhalványodnak a színházi negyed fényei az elhunytak iránti tiszteletadásul.

Reynolds és Fisher 1973-ban debütáltak a Broadway-n az Irene című musicalben. Később más előadásokban külön-külön is szerepeltek a Broadway-n.

