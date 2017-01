Vereséggel kezdte az évet a komáromi röplabdacsapat

A privigyeieken már első perctől látszott, hogy győzni érkeztek Komáromba. A másodedzőből vezetőedzővé előlépett Richard Nemec csapata irányította az első szettet. 13-17-nél már reménytelennek tűnt a hazaiak helyzete, de nem adták fel. Halanda remek nyitása után már 20-21 volt az állás, de végül Sorokinsék idegei bírták jobban és megszerezték a vezetést.

Patúcék a második játszmát is jobban kezdték. Előbb 1-4-re, majd 4-9-re is vezettek. Demčákék azonban ki tudtak egyenlíteni. A Spartak 18-17-nél és 21-20-nál is előnyben volt, de Sequeira vezetésével ismét a privigyei csapat volt magabiztosabb a végjátékban és növelte előnyét.

A harmadik szettben szintén a kezdésnél került nehéz helyzetbe Komárom. 2-7 után a padról beszálló Hrušík vezetésével még sikerült egyenlíteniük a hazaiaknak, de a technikai szünetre már újra három pontos előnnyel vonultak a vendégek. 13-19-nél Strugarék már elkönyvelték a sikert, de Miroslav Palgut csapata nem adta fel. 22-23 után két meccslabdája is volt Privigyének, de Sťahuliak révén sikerült ezeket hárítani. A saját szettlabdájával viszont nem élt a komáromi csapat, Javorčíkék pedig előbb egyenlítettek, majd megnyerték az összecsapást.

Miroslav Palgut, aki végig vehemensen irányította csapatát, a vereség ellenére látott pozitívumot is: „A küzdésért meg kell dicsérni a fiúkat. Minden szettben harcoltunk, de ez nagyon nehéz akkor, ha 6-2-ről kezdjük a játszmát. Ilyenkor aztán csak futunk az eredmény után. A végén Hrušík nyitásaival még feljöttünk és úgy tűnt átbillenhet a mérleg nyelve, de nem éltünk a szettlabdánkkal. Jött egy hiba, amihez hozzájött az ellenfél jó játéka és elment az esély, hogy megnyerjük a harmadik szettet. Nagyon sok hibát vétettünk, voltak, amelyek az ifjúsági szintet idézték és ezek miatt nem tudtunk ma jó eredményt elérni.“

VK Spartak UJS Komárno - VK Prievidza 0-3 (23-25, 22-25, 25-27)

Komárom: Janušek 4, Demčák 3, Ilič 4, Halanda 11, Hukel 11, Stefanovič, libero Pápai (Sťahuliak 10, Podstupka 1, Kazmierczak 4, Hrušík 4). Vezetőedző: M. Palgut.

Privigye: Szczerbaniuk 3, Strugar 1, A. Patúc 12, Grant 7, Sequeira 15, Sorokinš 10, libero Mattson (Jančura, Javorčík 2, Šimko). Vezetőedző: R. Nemec.



