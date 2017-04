Videón az Iszlám Állam elleni brutális bombatámadás

Amint arról korábban beszámoltunk, első alkalommal vetette be legerősebb nem nukleáris bombáját az Egyesült Államok hadserege csütörtökön. A bombát az afganisztáni Nangarhar tartományban az Iszlám Állam terrorszervezet célpontjai ellen dobták le a reggeli órákban.

A tájékoztatás szerint GBU-43 típusú MOAB-ot vetettek be, amely "minden bombák anyjaként" is ismert. A 10,3 tonna súlyú, GPS-irányítású bomba a legnagyobb pusztító erejű nem nukleáris harceszköz az amerikai hadsereg arzenáljában. A bomba több mint 8 tonna robbanóanyaggal rendelkezik, amelynek pusztító ereje 11 tonna TNT-nek felel meg.

A bomba pusztításáról pénteken az Afganisztánban állomásozó amerikai hadsereg közölt felvételt.

#MOAB first tested in 2003 but was never used in combat before due to fear of possible civilian casualties https://t.co/ltRyZ4plcZ pic.twitter.com/meSkEOEYAk