Vigyázzunk a kecskesajttal! Losoncnál megugrott a kullancs általi fertőzés veszélye

A betegséget egy nagykürtösi járásbeli, nem regisztrált gazdaságban előállított pasztőrözetlen kecskesajt fogyasztása okozta. „Összesen hat ember került klinikai tünetekkel a losonci és a besztercebányai kórház infektológiai osztályára, ezek közül három esetben igazolta a laboratóriumi vizsgálat a kullancsenkefalitisz jelenlétét. A másik három személy eredményeire továbbra is várnunk kell” – írja közleményében a losonci Regionális Közegészségügyi Hivatal.

Mária Tolnayová, a besztercebányai Regionális Közegészségügyi Hivatal szóvivője szerint a nagykürtösi Regionális Közegészségügyi Hivatal és a regionális állatorvosi és élelmiszer-felügyelet megtette a szükséges lépéseket a betegség megfékezése érdekében. „A vizsgálat tovább folytatódik. A fertőzésekhez kapcsolható személyeket tovább keresik és vizsgálják” – tette hozzá a szóvivő.

A kullancsenkefalitisz egy magas lázzal járó megbetegedés, amely a központi idegrendszert támadja. A betegség egy vagy két fázisban is lefolyhat. Az egyfázisú megbetegedés tünetei az erős fejfájás, a láz és a gyengeség, melyek fokozatosan erősödnek. Ha a betegség két fázisban zajlik le, akkor az első fázisban hőemelkedés, fejfájás és alvászavar jelenik meg, olykor pedig emésztőrendszeri problémák jelentkeznek. Máskor hátfájás és ízületi fájdalmak is előfordulhatnak.

A betegség másik fázisában a központi idegrendszer megbetegedésének a tünetei jelentkeznek - pszichés zavarok, emlékezetromlás, dezorientáció, hangulatváltozások, ingerültség, szorongás. Ez a fázis azonban nem kell, hogy megjelenjen. A betegség teljes gyógyulással, esetenként halállal végződik.

A kullancs az emberen kívül az állatokat is megfertőzheti. A fertőzött állatoktól pedig az ember is elkaphatja a betegséget. A kullancsenkefalitisz a haszonállatok véréből a tejbe is belekerülhet. A betegséget az így megfertőződött állatok tejének, illetve az ebből készült más tejtermékeknek a fogyasztásával is el lehet kapni, ha a termék nincs megfelelően hőkezelve.

tasr