A világ bemutatására vállalkozik a londoni Royal Academy híres Nyári Tárlata

A jövőre 250. születésnapját ünneplő kezdeményezés továbbra is a világ legnagyobb olyan kortárs kiállítása, amelyre bárki beadhatja a munkáját - emlékeztetett a The Guardian című brit napilap internetes kiadása.

Az idei tárlat kurátorának választott Eileen Cooper - aki még diák volt az 1970-es években, amikor először beválogatták egy munkáját a Nyári Tárlatra - elmondta, olyan alkotókat akart bemutatni az idei kiállításon, akik még soha nem kerültek kapcsolatba a Royal Academyvel.

A Financial Times című lapnak adott korábbi interjújában Cooper úgy fogalmazott, hogy "frissességet akart hozni a kiállításra", ezért elsősorban a feltörekvő tehetségekre és az olyan országok művészeire összpontosítottak a válogatásnál, mint a Kongói Demokratikus Köztársaság, Peru, Spanyolország, India és Törökország.

"Az idei kiállítás földrajzi értelemben is rendkívül gazdag. Kitárjuk a kapuinkat a világ felé" - tette hozzá a művész.

A bizottság 12 ezer alkotás közül választotta ki azt az 1200 művet, amely egészen augusztus 20-ig látható a Royal Academy-ben. A látogatókat Tracey Emin, Sean Scully, Cornelia Parker, Wolfgang Tillmans, Anish Kapoor és Phyllida Barlow munkái mellett amatőr művészek alkotásai várják a tárlaton.

Idén először egy performansz is helyet kapott a kiállításon: Alana Francis produkcióját péntek esténként láthatják az érdeklődők. Három filmkészítő is átjutott a bizottság rostáján. Isaac Julien munkája, amely az Atlanti-óceánt átszelő menekültekkel foglalkozik, saját termet kapott a tárlaton, ahol a Gilbert and George alkotópáros új fotósorozata is bemutatkozik.

Az évente 200 ezer látogatót vonzó nyári kiállításon szereplő tárgyak mindegyike megvásárolható: a galéria részesedését a Royal Academy Schools támogatására fordítják.

