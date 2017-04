Világi Oszkár részben átadja a stafétát

A pozsonyi Dobre&Dobré kávézóban lezajlott találkozón elmondta, hogy a jövőben a decemberben kinevezett ügyvezető igazgatóra, Gabriel Szabóra bízzák a nagyvállalattal kapcsolatos mindennapi teendők intézését.

„Rengeteg a munka, és egy ember már nem győzi, ezért szétosztottuk“ – fejtette ki a Slovnaft csoport vezérigazgatója.

Kifejtette, hogy mindemellett ügyvezetői funkciót is ellát a magyar MOL csoportnál, ezzel összefüggésben pedig hetente 3-4 napot Budapesten tölt. A MOL a Slovnaft 98,4%-os többségi tulajdonosa,

„Továbbra is a Slovnaft vezérigazgatója maradok, de az ügyvezetést, a mindennapi teendőket Gabriel Szabó látja majd el a jövőben. A Mol mellett a Slovnafton belüli folyamatok egy részéért azonban továbbra is én magam felelek” – szögezte le.

Ezt követően Gabriel Szabó számolt be röviden a Slovnaft tavalyi eredményeiről. Már korábban is ismert volt, hogy a nagyvállalat tavalyi tiszta bevételei elérték a 2,98 milliárd eurót, ami azonban 15%-os csökkenést jelent az azt megelőző évhez képest. A társaság ezt az árak csökkenésének tudja be.

A vállalat tiszta nyeresége 165,5 millió eurót tett ki, ami 48 millióval alacsonyabb 2015-höz képest. Az éves jelentésükből kiderül, hogy mintegy 98 millió eurót beruházásokra fordítottak.

A Slovnaft közgyűlése épp tegnap döntött arról, hogy az elmúlt év nyereségeiből osztalékot fizet a részvényeseinek, mégpedig részvényenként 4 eurót. Összesen 82,5 millió eurós összegről van szó.

Világi Oszkár 2006 márciusától, tehát 11 éve tölti be a Slovnaft vezérigazgatói posztját, 2011 májusától pedig a MOL igazgatótanácsának is a tagja.

Anton Molnár, a Slovnaft szóvivője kifejtette, nem véletlenül választották a találkozó helyszínéül a Régi Vásárcsarnok (Stará Tržnica) mögött található Dobre&Dobré kávézót.

Ezt a vendéglátóhelyet a Vagus civil társulás működteti.

Koncepciójuk szerint hajléktalanoknak adnak munkát, hogy ezzel is segítsenek nekik visszailleszkedni a társadalomba.

A hajléktalanokat három hónapos trénig alá vetik, mely során ismereteket szereznek a kávékról, borokról, sörökről, illetve egy kávézóban való munkáról, továbbá szakemberek segítenek számukra abban, hogy visszanyerjék önbizalmukat és megbirkózzanak a megvetéssel szembeni félelmükkel.

„Eltökélt fiatalok, akik nagyon jó dolgot csinálnak. Szabadidejüket és energiájukat áldozzák arra, hogy segítsenek másoknak visszailleszkedni a társadalomba” – húzta alá Világi Oszkár.

(SzT)