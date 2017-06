Visszatér a mozikba a klasszikus Vuk

A Pannonia Entertainment filmforgalmazó, a Magyar Nemzeti Filmarchívum és az Uránia Nemzeti Filmszínház együttműködésében megvalósuló Vuk-napon kiállítással, gyermekprogramokkal, animációs műhely-foglalkozással, könyv- és DVD-vásárral, pódiumbeszélgetéssel és vetítésekkel várják az érdeklődőket az Urániában - tájékoztatták a szervezők az MTI-t.

Az animációs rövidfilm-különlegességek mellett levetítik az 1981-ben készült Vuk digitalizált, felújított változatát, amely június 22-től Magyarország szerte újra a mozikba kerül.

A Pannonia Entertainment és a Magyar Nemzeti Filmarchívum rajzpályázatot is hirdet óvodás és kisiskolás gyerekeknek. A részletes pályázati felhívás a www.facebook.com/VukFilm oldalon olvasható, amelyen a beküldött rajzokat közzéteszik és a közönség is szavazhat. A rajzpályázat beküldői között családi mozijegyeket, könyvjutalmakat, DVD-kiadványokat, Vuk-moziplakátokat és további ajándéktárgyakat sorsolnak ki.

A közönségszavazás három nyertese egy-egy 4 személyes családi belépőt nyer az Állatkertbe és a legszebb alkotásokat az Urániába meghirdetett ünnepi programon is kiállítják.

A Vuk-nap kávéházi programokkal kezdődik. A BABtér - Budaörsi Animációs Bázis - nyitott foglalkozásán a gyerekek kipróbálhatják a legkülönfélébb technikákat a rajz-, a báb-, a gyurma-, a legó- vagy a papírkivágásos animáción át a digitális rajzfilmkészítésig.

A Vuk-nap kiállításán Dargay Attila eredeti rajzait, karakterterveit és storyboardjait (képregényszerű elrendezésben megrajzolt forgatókönyveit) tekintheti meg a közönség. A képeket Henrik Irén, Dargay özvegye és állandó operatőr alkotótársa biztosítja az esemény számára.

A legismertebb rajzfilmek, köztük a Vuk, a Lúdas Matyi és a Szaffi karaktertervei mellett kuriózumként láthatók lesznek olyan filmekhez készült rajzok is, amelyek végül nem valósultak meg. Az Uránia Kávéház különtermében Dargay Attila rövidfilmjeiből vetítenek. A három nyúl, a Dióbél királyfi és a Variációk egy sárkányra mellett a Vuk készítését is bemutató Pannónia Anno című filmből is vetítenek részleteket.

Délután az Uránia dísztermében átadják a rajzpályázat közönségdíjait, majd a tematikus nap háziasszonya, Henrik Irén beszélget a rajzfilm kulisszatitkairól Pogány Judit színművésznővel.

Dargay Attila június 20-án lenne 90 éves.

(MTI)