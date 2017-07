Vizes vb - Hatodik a női 4x200 méteres gyorsváltó

A négyes - amely egy helyen változott a délelőttihez képest, a háromszoros olimpiai bajnok Hosszú Katinka váltotta Gyurinovics Fannit - 7:51.33 idővel csapott célba

Elsőként a 15 éves Késely Ajna állt rajtkőre, volt ugyan ötödik is, de csak a hetediknek ért be. Ezt követően Jakabos Zsuzsanna ugrott a medencébe, de nem tudott faragni a hátrányon. Verrasztó Evelyn sem tudta feljebb hozni a csapatot, így Hosszú Katinka nagy feladat elé nézett. Száz méter után már a hatodik volt, de talán kissé el is fáradt ennek a hátránynak a ledolgozásában, így az utolsó 50-en már nem tudott előrébb jönni.

Eredmények:

női 4x200 m gyorsváltó, világbajnok:

Egyesült Államok (Leah Smith, Mallory Comerfird, Melanie Margalis, Katie Ledecky) 7:43.39 perc

2. Kína (Aj Jan-han, Liu Ce-hszüan, Csang Jü-han, Li Ping-csie) 7:44.96

3. Ausztrália (Madison Wilson, Emma McKeon, Kotuku Ngawati, Ariarne Titmus) 7:48.51

...6. MAGYARORSZÁG (Késely Ajna, Jakabos Zsuzsanna, Verrasztó Evelyn, Hosszú Katinka) 7:51.33

(MTI)