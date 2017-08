Volt annyi esze a vásárúti lúzernek, hogy miután ellenőrizték a rendőrök, elment és kirámolta az ekecsi Jednotát

Az üzletben dolgozók reggel vették észre, hogy valaki felfeszítette a bejárati ajtót. Bentről csak cigaretta tűnt el, összesen 230 dobozzal. Az ebből származó kár 800 euró, a tönkretett bejárattal ehhez még hozzájön további 250.

A feltételezett tettes hamar meglett - erősítette meg értesülésünket, és árulta el az említett részleteket Mária Linkešová, a nagyszombati kerületi rendőrség szóvivője.

Egy meglehetősen különös előzménynek köszönhető, hogy a tettes ilyen hamar meglett. Információink szerint ugyanis a dunaszerdahelyi körzeti rendőrőrs járőrei még a betörés előtt, Pozsonyeperjesen ellenőriztek egy gyanús Škoda Feliciát.

Miközben a rendőrök egyike igazoltatta a kocsiban ülő személyeket, ketten voltak, a másik megvizsgálta kicsit a kocsit. Úgy tudjuk, észrevette, hogy a a hátsó ülésen van egy nagyobb táska, mellette pedig egy pár kesztyű és valami olyasmi, ami csuklyára emlékeztet.

Mivel ekkor a betörés még nem történt meg, értelemszerűen nem volt mit intézkedniük velük. A jelentésükben pedig feljegyezték az illetők személyleírását.

A kocsiban ülő tagok voltak akkora lúzerek, hogy egy órával az ellenőrzés után betörtek a Jednotába.

Mikor reggel a rendőrök kimentek helyszínelni, majd megnézték az üzleti kamera felvételeit, már nem volt nehéz dolguk, hiszen csak elővették az előző esti jelentést, melyben szerepeltek a gyanús fazonok, és egyből lett gyanúsítottjuk.

Annak rendje s módja szerint be is vitték őket, és az egyikük, a 39 éves vásárúti V. Roman be is ismerte, hogy ő követte el a bűntényt, a másik, egy bizonyos 21 éves, nagymegyeri K. Tibor pedig azt, hogy ő volt az, aki elvitte a férfit a helyszínre.

Hivatalos úton a tettes előkerítésének verzióját nem erősítették meg, Linkešová azonban elárulta, hogy a vásárúti férfivalóban beismerte tettét, amiért 3-tól 10 évig terjedően leültethetik a sittre.

(SzT)