VOLT Fesztivál - Pendulum, Years & Years és Cult is lesz

A Pendulum, a Years & Years, a Knife Party, a Cult, az Of Mice & Men és az Enter Shikari is fellép az idei jubileumi Telekom VOLT Fesztiválon. A 25. születésnapját ünneplő rendezvény június 26-tól július 1-ig tart.

Élő show-val érkezik Sopronba a néhány éves kihagyás után tavaly visszatért drum'n'bass formáció, a Pendulum, amely minden bizonnyal legújabb dalaiból is előad néhányat - közölték a szervezők kedden az MTI-vel.

Az ausztrál-brit Pendulum 2009-ben fellépett a Szigeten, 2010-ben a Balaton Soundon, 2011-ben a VOLT-on, 2012-ben a Hegyalján, 2013-ban a Strand fesztiválon, 2014-ben a Budapest Parkban, emellett dj set-jét mutatta be 2013-ban a Fridge-en, 2014-ben a szegedi SZIN-en, 2015-ben a Strandon, valamint tavaly a velencei EFOTT-on. A Pendulumból ismert Rob Swire és Gareth McGrillen elektro house projektje, a Knife Party szintén fellép idén Sopronban. Ez a formáció 2013-ban már játszott a VOLT-on, majd 2014-ben a Strandon, 2015-ben pedig a Szigeten volt látható.

Jön idén a VOLT-ra a BBC Sound of 2015 nyertese, az elektropopban utazó brit Years & Years, amely első (és eddigi egyetlen) stúdiólemezével, a tavalyelőtti Communionnal nemcsak a szigetországot, hanem egész Európát és Amerikát is meghódította. Szintén szerepel a programban az argentin house dj-producer, Hernan Cattaneo, aki korábban a Balaton Soundon és a Szigeten is fellépett. A latino house stílus képviselője több mint három évtizede van a pályán, ő Argentína nemzetközileg legmagasabban jegyzett elektronikus zenésze.

Az Ian Astbury által vezetett brit The Cult zenekar legutóbb tavaly a székesfehérvári Fezenen lépett fel Magyarországon. A kiváló rockcsapat előtte 2007 júniusában a fővárosi Petőfi Csarnok szabadtéri színpadán játszott, 2006-ban pedig headliner volt a soproni VOLT-on. A 34 éve alakult zenekar tavaly új albumot jelentetett meg Hidden City címmel.

A hardcore vonalat a rendkívül energikus fellépéseiről ismert brit Enter Shikari erősíti idén Sopronban. Jön továbbá a metalcore-t játszó amerikai Of Mice & Men és a stílus másik amerikai kiválósága, a The Devil Wears Prada, amely 2013-ban a Hegyalján már fellépett.

A szervezők minden korábbinál több vendéget várnak a 25. Telekom VOLT Fesztiválra, amely eddigi történetének leghosszabb fesztiválja lesz. A nyitónapi Petőfi Zenei Díj gálát követően június 27-én a Linkin Park lép színpadra, de a VOLT vendége lesz idén az Imagine Dragons, Martin Garrix, Ellie Goulding, Jess Glynne, Fritz Kalkbrenner, Lost Frequencies és Sigala is.

