A WBA hosszabbított edzőjével

Az 59 éves walesi szakember 2015 januárjában vette át a csapat irányítását, az előző szezonban a klub történetének második legjobb szerepléseként a tizedik lett a gárda a Premier League-ben.

"Elégedett vagyok a szerződéshosszabbítással, ez is szükséges ahhoz a stabilitáshoz, amely elengedhetetlen a fejlődéshez. Ahogyan az elmúlt szezonokban, továbbra is lépésről lépésre kell fejlődnünk, és így kell folytatnunk a munkát is, hiszen egy rendkívül erős ligában szerepelünk" - mondta Pulis.

MTI/para