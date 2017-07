WIMBLEDON: Mick Jagger egy magyar származású teniszezőnek drukkol

A 73 éves frontember Twitter-oldalán gratulált a brit játékosnak ahhoz, hogy kedden legyőzte a román Simona Halepet, ezzel továbbjutott a négy közé.

"Nagyszerű volt látni, hogy bejutott az elődöntőbe, 39 éve az első brit nőként" - dicsérte Kontát a rockzenész, utalva arra, hogy Virginia Wade 1978-as menetelése óta ő az első hazai játékos a nőknél a négy között a londoni Grand Slam-tornán.

Jagger mellékelt egy régi fotót is bejegyzéséhez, amelyen teniszezik, s erre vonatkozólag tréfásan kiírta: "én még egy Grand Slamre sem jutottam ki".

Great to see Johanna Konta make the semi-finals at #wimbledon first British woman in 39 years. I never quite made it to a Grand Slam! pic.twitter.com/o9JS8loTqX