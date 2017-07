A Wonder Woman folytatása 2019 decemberében kerül a mozikba

Diana, az amazonok hercegnője karácsonyi ajándékot hoz a közönségnek 2019-ben: a Warner Bros. filmstúdió bejelentette, hogy a Wonder Woman folytatása két és fél év múlva debütál a mozikban - számolt be róla a Deadline.com.

A stúdió nem közölte, hogy ki rendezi a Wonder Woman 2.-t, de az izraeli Gal Gadot továbbra is Diana szerepében látható majd. A Warner Bros. a hétvégén a Comic-Con szórakoztatóipari vásáron már beszélt a folytatásról, de azt csak most hozták nyilvánosságra, hogy a film premierjét 2019. december 13-ra időzítették.

A Wonder Woman rajongóinak mégsem kell sokat várniuk a főhős újabb feltűnésére, ugyanis a fantasztikus képességű hősnő a november 19-én debütáló Az Igazság Ligája című képregényfilmben is feltűnik.

A Patty Jenkins rendezésében forgatott Wonder Woman a nyár egyik nagy sikere lett: a június 2-tól vetített film premierhétvégéjén 103 millió dolláros (27 milliárd forintos) jegybevételt hozott Észak-Amerikában, a nemzetközi piacon pedig további 125 millió dollárt (33 milliárd forintot) keresett, egyetlen hétvége alatt tehát 228 millió dolláros (60 milliárd forintos) bevételt ért el világszerte. Jenkins és filmje több új rekordot is beállított, a hollywoodi sajtó "történelmi startként" értékelte a film bemutatkozását, és azt jósolta, hogy a siker nagyobb teret nyithat a női rendezők előtt a szuperprodukcióknál.

