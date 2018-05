Zakál mindent tagad, Csonti tovább csiripel

A tárgyalóteremben a bűnszövetkezetben történő tevékenykedéssel, gyilkosságok elkövetésével és gazdasági bűncselekményekkel vádolt személyek közül hárman jelentek meg: Nagy Zsolt (Csonti), Bugár György és Zakál Ferenc.

Bugár György (Fotó: TASR)

A bírói szenátus elnöke elsőként Bugár Györgyöt szólította, aki minden ellene felhozott vádpontban bűnösnek vallotta magát. Őt többek között bűnszervezetben való részvétellel, az Écsi-gyilkosságban történő közreműködéssel, és egy "fehér ló", vagyis stróman meggyilkolásával vádolják. Miután Bugár beismerte bűnösségét, visszavezették cellájába - vallomást vélhetően majd a későbbiekben tesz.

A bíróság ezután folytatta Nagy Zsolt kihallgatását, amelynek az előző tárgyalási napon nem sikerült a végére érni. Ő minden egyes bűncselekményről, amivel vádolják, részletekbe menően beszámolt.

Csonti beszélt a Sátor-féle bűnszervezet felépítéséről, tagjairól, bűntársaival ápolt viszonyáról, és minden gyilkosságról, amit felhoztak ellene, vagy amiről információval rendelkezett. A keddi tárgyalási napon már elmondta, hogyan tudta, meg, hogy Sátort kivégezték, beszélt Reisz Andor meggyilkolásáról és a férfi holttestének brutális likvidálásáról, beismerte, hogy megfojtotta D. Jánost, akinek a nevén egy gazdasági bűncselekményeket végrehajtó vállalkozás működött, beszélt L. Gellért kivégzéséről - akit a vád szerint Bugár György fojtott meg.

A szerdai napon Nagy Zsolt további gyilkosságokról beszélt. Ismertette, hogy találta és gyilkolta meg a bűnbanda 2003-ban Écsi Bélát, elmondta, hogy Sátor beszélt neki egy R. vezetéknevű stróman meggyilkolásáról, amihez a szintén vádlott Vlčko Pálnak és a bűnbanda egyik egykori tagjának van köze - utóbbit jelenleg nem gyanúsítják semmivel, szabadlábon van.

A gyilkosságok sora itt véget ért, és Csonti már csak két bűncselekménnyel kapcsolatban tett vallomást: a 2007-től Dióspatonyban működtetett illegális cigarettagyárról beszélt, valamint elmondta, milyen szerepet játszott akkor, amikor koholt vádakkal akarták eltávolítani posztjáról az annak idején őket rendőrként keményen üldöző Jaroslav Spišiakot.

Miután az ügyész, a bírói szenátus és a vádlottak ügyvédeinek kérdései - és a vádpontok is - elfogytak, Nagy Zsolt kétnapos vallomástétele véget ért. Ügyvédje kérvényezte, hogy ügyfelének már csak a záróbeszédnél kelljen megjelennie a bíróság előtt. Ebben a szenátus nem látott kivetnivalót, viszont ha esetleg a későbbiekben szembesítésre kéne sort keríteni, Csontinak meg kell jelennie.

Aki mindent tagad

Nagy Zsolt után a következő vádlott, Zakál Ferenc kihallgatása következett. Ő kategorikusan tagadta minden ellene felhozott bűncselekmény elkövetését. Közölte: vádlottársait mind ismeri, de nem volt bandatag.

"Én a bűnszervezethez nem tartoztam. Senkivel nem álltam üzleti kapcsolatban. (...) Andorral jó barátok voltunk, és az irodájában futottam össze ezekkel az emberekkel."

A képet jócskán árnyalja, hogy Zakál saját bevallása szerint nemcsak Reisz Andorral volt jóban, hanem Sátort is jól ismerte. Sőt, még kirándulni is volt - Olaszországban - Sátorral, ahogy Reisszel és Kádárral is. Sátorral Komáromban is többször találkoztak, mivel az akkor már rég körözés alatt álló maffiafőnöknek Dunaradványon volt nyaralója, és odafelé menet többször is megállt nála. Volt, hogy Zakál megszerelte a tévéjét, vagy villanyszerelőt intézett Sátornak.

Zakál Ferenc (Fotó: SITA)

Ezen a ponton az ügyész megkérdezte Zakáltól, tudta-e a találkozások idején, hogy Sátort körözi a rendőrség.

"Tudtam, de úgy mozgott, mintha semmi nem lett volna, simán megállt Komáromban rendszeresen"

- felelte Zakál. Miért nem jelentette akkor ezt a rendőrségnek? - szegezte az ügyész Zakálnak az újabb kérdést, amire a vádlott így válaszolt:

"Maga jelentette volna? Féltem, mert azért hallottam ezt-azt."

A Sátor-gyilkossághoz nincs köze

Zakált azzal is gyanúsítják, hogy miután 2011-ben Horváth Lehel és Kádár Krisztián át akarták helyezni Csótfáról a 2010 decemberében meggyilkolt Sátor hulláját, Zakál csicsói telkére szállították és földelték el újra a holttestet - amit egyébként a rendőrség a mai napig nem talált meg.

"Nem tudom, hogy Sátor él-e"

- jelentette ki tudatlanul Zakál, és ezt hallva a tárgyalóteremben ülő Csonti a fejét ingatta, és később még kérdést is intézett Zakálhoz: "Krisztián mondta neked, hogy megölte Sátort a Lehellel?"

"Nem emlékszem" - felelt Zakál.

Lejáratás

A peranyag szerint Zakál szerepet játszott a Spišiak elleni lejáratási próbálkozásban, azonban ennél a vádpontnál a csicsói férfi élt jogával, és elutasította a vallomástételt.

Ő vette a gyártósort, de nem tudta, hogy illegális

Az utolsó vádpont Zakál ellen az illegális dióspatonyi cigigyár működtetésében való részvétel. A vád messze nem alaptalan, sőt: Zakál volt az, aki 2006-ban Reisz Andor megbízásából Kínába utazott, ahol egy vele lévő másik személy cigarettagyártásra szánt gyártósort vásárolt. Sőt, Zakál még munkaerőt is segített toborozni Komáromból a dióspatonyi üzembe, akiket egyenesen Kínából érkeztek betanítani a masinát ismerő szakemberek.

Zakál most azt állítja, nem tudta, hogy ez a biznisz illegális.

"Kádáré és Sátoré volt a gyár. Én nem tudtam, hogy a cigit feketén állítják elő"

- mondta naivan a férfi, aki állítása szerint csak azért lépett be az üzletbe, mert azt hitte, jól lehet majd vele keresni.

Ekkor Nagy Zsolt kért szót, de nem kérdezni akart.

"Csak annyit tennék hozzá, tudom, hogy Kádár mondta neki, hogy meggyilkolták Sátort. Hazudtál"

- bökte oda Zakálnak Csonti.

A késő délutánig tartó tárgyalási nap ezzel befejeződött, a per jövő héten tovább folytatódik Zakál vallomástételével, akihez további kérdéseket fognak intézni.

(db/sárp)

