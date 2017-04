Zeng a vers, száll a szélben - az ógyallai speciális iskola tanulói is megemlékeztek a költészet napjáról

Idén, az ógyallai speciális iskola tanulói is megemlékeztek a költészet napjáról . Az harmadik tanítási órában a tanító nénik irányításával a versekről folyt a beszélgetés.

A gyerekek megvitatták mi is az a vers, miről szólnak a versek. Az olvasókönyvekben verseket kerestek, felidézték az eddig tanult költők életrajzát. Minden tanuló megidézte azt a verset, amit már tanult, amit nagyon szeret. Az így megelevenedett versek közt volt, ami az állatokról szólt, vagy a tél hidegét hozta el közénk, a tavaszt köszöntötte, de akadt locsoló vers is.( a fiúk egy csoportjának jutott eszébe) Sőt rövid mondókák is felelevenedtek.

Egymással versengve mondták a részleteket. Persze, amit lehetett azonnal el kellett játszani vagy mutogatni, amire a folyosón volt lehetőség.

A versmondások után a nagyobbak közül páran ( a bátrabbak) egy – egy új verset vettek kézbe hogy rövid tanulmányozás után érthetően, szépen hangsúlyozva majd felolvasták társaiknak.

A számos költői sor elhangzása után közösen kerestek egy vidám és könnyen megtanulható költeményt.Hosszabb kutatás, több könyv átlapozása, heves szócsata után a tanulók választása Kányádi Sándor: Alma, Alma című versére esett, amit azonnal gyakorolni is kezdtek. Többszöri együtt olvasás után már majdnem kórusban zengték a sorokat. No, nem volt ez még igazi szavalókórus, mert volt aki megakadt, elfeledett egy – egy szót, de ezzel nem törődtek. A lényeg az együtt verselés volt.

Az előkészület után a szép napsütésben az iskola lépcsőjén sorakozott fel a gyereksereg. Lakatos Sandra K.László Szilvia: A lusta kiskakas című költeményét olvasta fel, amiböl megtudtuk, hogy:

Egyszer volt egy kiskakas,

piros csőrű, tarajas.

Külsejében éppen olyan,

mint a többi kiskakas.

Mégis furcsa, mégis más volt,

nem olyan, mint társai.

Hajnalkeltő kukurikút

nem tudott ő mondani.

Minden jelenlevő jót nevetett a kakaska történetén.

Duráč Roland La Fontaine: A róka és a holló nevezetes esetével ismertette meg társait melyben a hiúság méltán nyeri el büntetését.

Sajtot talált a holló, fölvitte a fára,

Róka koma a sajtot nagyon megkívánta.

Magas a fa, magasan ül a holló rajta.

Csőréből a zsákmányát azért is kicsalja!

"Holló asszony − szól neki − , örülök, hogy látom,

nincs kegyednél gyönyörűbb madár a világon!"

Csönd. A holló nem felel, épp csak egyet illeg.

Rá a róka:"Tollánál, termeténél nincs szebb!"

Fönn a holló hallgat, és szorítja a sajtot.

A róka vár, majd úgy tesz, mint aki elcammog.

Lép egyet, és morog, hogy a holló is hallja:

"De mit ér a szépség, ha rút hozzá a hangja!"

Lakatos Niki megismételte Kányádi Sándor versét, melyet ezután mindenki együtt szavalt a ragyogó ég alatt.

Alma, alma

piros alma,

odafönn a fán,

ha elérném,

nem kímélném,

leszakítanám.

De elérnem

nincs reményem.

Várom, hogy a szél

azt az almát,

piros almát

lefújja elém.

Sőt nemcsak szavalták a verset, hanem megzenésített változatát el is énekelték. Szált a dallam, vitte a szél a versek szép üzenetét. A vers ünnepe a lélek és a szív ünnepe is volt.

112 évvel ezelőtt, ezen a napon született a Mama, a Tiszta szívvel, a Tedd a kezed s még sokáig sorolható számos csodálatos költemény papírra vetője József Attila. Az ő emlékére 1964 óta ez a nap a magyar költészet napja. E napon versolvasással, versmondással tisztelegnek a költészet szépsége előtt.

Bathó Sylvia, pedagógus