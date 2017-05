Zlaté Moravce-DAC – László: A harciasság ma a taktika fölé emelkedett

A DAC kicsikarta a győzelmet Aranyosmaróton is. Lássuk, hogyan vélekednek erről az edzők.

Juraj Jarábek (ViON): "Gratulálok László úrnak a győzelemhez. Mi már Eperjesen is nagyon jól játszottunk, és a mai mérkőzés is kitűnő volt. Nincs mit felrónom a fiúknak, mivel az első félidőben három-négy góllal is elhúzhattunk volna, a vendégek gyakorlatilag egyetlen helyzetet sem dolgoztak ki. A fiúk sírnak az öltözőben, mivel azt mondják az első gól ellenünk leshelyzetből született, a második pedig egy Orávik elleni szabálytalanság után, én azonban nem szeretném értékelni a játékvezetőket."

László Csaba (DAC): "Be kell vallanom, hogy a foci néha brutális. Az első félidő után valóban akár 4:0 is lehetett volna. Összpontosítottunk erre a mérkőzésre, miután viszont elkezdődött, minden megváltozott. A második félidőben megpróbáltam kockázatot vállalni, elsősorban Mervó becserélésével, aki még nem teljesen fit. A meccs végén viszont visszajöttünk a játékba. A harciasság ma a taktika fölé emelkedett, és ezért sikerült megfordítanunk a mérkőzést."

A meccs:

ViON Zlaté Moravce - FC DAC 1904 1:2

(TASR)